Dosya Boyutu: 19.32 MB
UZUNLUK: 00: 00: 21
1. Bir araç sürücüsünün önünden geçen çocuğu fark etmeyip altına aldığı güvenlik kamerası görüntüleri
2. Kurtarılan çocuktan çeşitli görüntüler
Çin'in güneyindeki Dongguan kentinde bir çocuk yanlışlıkla bir arabanın kör noktasına girerek aracın altında kaldı.
Polis memurları ve yoldan geçenler arabayı kaldırıp çocuğu kurtarmak için hızla harekete geçti.
Sağlık kontrolünden geçen küçük çocuğun olayı küçük sıyrıklarla atlatttığı ve durumunun iyi olduğu belirtildi.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Dongguan'dan bildiriyor. (XHTV)
Son Dakika › Güncel › Çocuğu altına alan araç sürücüsünün güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?