Çocuğu Darp Eden Şüpheli Gözaltına Alındı

Başakşehir'de bir çocuğu darbettiği iddiasıyla yaşı küçük şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğünce, 6 Mart'ta Güvercintepe Mahallesi'nde bir çocuğun darbedilmesine ilişkin sosyal medyada paylaşılan görüntülerle ilgili inceleme başlatıldı.
Yapılan incelemede, kimlik bilgisi belirlenen B.C.C.'nin (13), A.C.B.'yi (14) darbettiği tespit edildi.
Ekipler, 18 yaşından küçük B.C.C.'yi yakaladı.
Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından "kasten yaralama" suçundan adli makamlara sevk edilecek.
