Çocuk Bakım Kuruluşlarındaki Kalite Standartlarının Artırılması İçin Çocuk Kampı Düzenlenecek - Son Dakika
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Çocuk Bakım Kuruluşlarındaki Kalite Standartlarının Artırılması İçin Çocuk Kampı Düzenlenecek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından düzenlenecek olan çocuk kampında, çocuk bakım kuruluşlarında koruma ve bakım altında bulunan çocukların görüşleri alınacak ve hizmetlerin değerlendirmesi yapılacak. Kampta ayrıca bakım personeli, meslek elemanları ve geçmişte kurum bakımından yararlanmış yetişkin rol modeller de yer alacak. Çocukların sosyal, sportif ve kültürel etkinliklerden yararlanacağı kampta, bakım personeline ve meslek elemanlarına da eğitimler verilecek.

25.08.2024 11:47
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, çocuk bakım kuruluşlarındaki kalite standartlarının artırılması amacıyla 26-30 Ağustos arasında "Çocuk Kampı" düzenlenecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Gaziantep'teki kampta, kuruluş bakımı hizmetinden yararlanan çocukların görüşlerinin alınacağı ve sunulan hizmetlerin son durumunun değerlendirileceği belirtildi.

Kampa, çocuk bakım kuruluşlarında koruma ve bakım altında bulunan çocukların yanı sıra bakım personeli, meslek elemanı, geçmişte kurum bakımından yararlanmış yetişkin rol modeller ile bakanlık personelinin katılacağı ifade edilen açıklamada, "Çocuk bakım kuruluşlarında kalite standartlarının iyileştirilmesi ve çocuk dostu bir anlayış ile hizmetlerin yürütülerek aidiyet duygusunun geliştirilmesine katkı sağlaması beklenen kampta, ileride uygulanacak olan hizmetlerin planlaması yapılacak." bilgisi verildi.

Açıklamada, dünyada kuruluş bakımı hizmeti veren ve az sayıda ülkenin uyguladığı bir yöntemin de bu kampta hayata geçirileceği belirtilerek şunlar kaydedildi:

"Bu doğrultuda ülkemizde bakım hizmetlerinin sunumuna katkı sağlaması amacıyla kuruluş bakımı hizmetinden yararlanan çocukların görüşleri alınacak ve halihazırda aldıkları hizmetin son durumu değerlendirilecek. Aynı zamanda kampta kurum bakımı hizmetinden yararlanmış yetişkin rol model kişiler ile koruma ve bakım altında olan çocuklar bir araya gelerek bilgi-deneyim paylaşımında bulunacak. Çocukların çeşitli sosyal, sportif ve kültürel etkinliklerden yararlanacağı kampta ayrıca bakım personelinin ve meslek elemanlarının gelişimlerine katkı sağlaması amacıyla süper vizyon ve çeşitli eğitimler de verilecek."

Kaynak: AA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çocuk, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Çocuk Bakım Kuruluşlarındaki Kalite Standartlarının Artırılması İçin Çocuk Kampı Düzenlenecek - Son Dakika
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