Çocuk Bayramı Mesajı: Geleceğe Güven

Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Şener, mesajında, 23 Nisan'ın yalnızca bir bayram değil aynı zamanda millet egemenliğinin ilan edildiği, bağımsızlık ve demokrasi yolunda atılan en önemli adımlardan olduğunu belirtti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bu anlamlı günü çocuklara armağan etmesinin geleceğe duyulan güvenin en güçlü göstergesi olduğunu kaydeden Şener, çocukların çağın gereklerine uygun, bilinçli, özgüvenli ve milli değerlerine bağlı bireyler olarak yetişmesinin büyük önem taşıdığını ifade etti.

Çocukların daha iyi şartlarda eğitim alması, güvenli ve huzurlu bir ortamda büyümesi için tüm kurumlarla çalışmaya devam ettiklerine dikkati çeken Şener, şunları kaydetti:

"Başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyor, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın ve aziz milletimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum."