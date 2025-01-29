Çocuk Edebiyatı Öğretmen Kongresi - Son Dakika
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Çocuk Edebiyatı Öğretmen Kongresi

Kongre, öğretmenlerin eserlerini paylaşacağı etkinlikler düzenleyecek. Başvurular 10 Şubat'ta.

29.01.2025 15:48
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Milli Eğitim Bakanlığınca, çocuk edebiyatı alanında eser veren öğretmenlere yönelik "Bir Öykü, Bin Düş" temasıyla Ankara'da 12-13 Mayıs'ta düzenlenecek "Çocuk Edebiyatı Öğretmen Kongresi" için başvurular, 10 Şubat'tan itibaren alınacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, onursal başkanlığını Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in yapacağı Çocuk Edebiyatı Öğretmen Kongresi'ne bildiri ya da poster sunumla katılmak isteyen öğretmenler için başvuru kılavuzu, "cocukedebiyatikongresi.eba.gov.tr" adresinde yayımlandı.

Kongre ile çocuk edebiyatı alanında eser veren öğretmenleri bir araya getirmek, paydaşlar arasındaki etkileşimi artırmak, alandaki gelişmeleri, güncel sorunları ve çözüm önerilerini ortak bir zeminde ele almak, çocuk edebiyatına, çocuğa ve topluma katkı sağlamak amaçlanıyor.

Kongre, Ankara'da Hacı Bayram Veli Üniversitesi Itri Kongre ve Kültür Merkezi'nde 12-13 Mayıs'ta gerçekleştirilecek. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda görev yapan öğretmenler, kongreye bildiri veya poster sunumu ile başvuru yapabilecek. Katılımcılara sertifika verilecek.

Çocuk Edebiyatı Öğretmen Kongresi'nin davetlileri arasında öğretmenlerin yanı sıra paydaş kurumların temsilcileri, yazarlar, akademisyenler ve araştırmacılar da yer alacak.

Kongrede, öğretmenlerin çocuk edebiyatı üzerine kaleme aldığı bildiriler, sahadaki iyi uygulamalarını sergileyecekleri poster sunumlar, çocukların ilgisini çekecek atölyeler ve alanında uzmanların katılacağı paneller düzenlenecek.

Öğretmen yazarlar, deneyimlerini paylaşacak

Kongrede, çocuk edebiyatının eğitimdeki yeri, öğretmen yazarların çocuk edebiyatına etkisi, paydaşlar arasında işbirliğinin artırılması, çocukların çocuk edebiyatı eserleriyle tanışması ve edebi zevklerini geliştirme süreçleri gibi konular ele alınacak.

Çocuk Edebiyatı Öğretmen Kongresinde, "Kültürel Mirasın Aktarımında Çocuk Edebiyatı", "Çocuk Edebiyatında Dil Zenginliği", "Çocuk Edebiyatı Yoluyla Erdemlerin Kazanılması", "Edebiyatın Çocuğun Gelişimine Etkisi", "Çocuk Edebiyatının Aile ve Topluma Etkisi", "Dijitalleşmenin Çocuk Edebiyatına Etkisi" ve "Çocuk Edebiyatında Estetik" olmak üzere 7 konu başlığı altında bildiriler sunulacak.

Kongre kapsamında, " Türkiye'de Çocuk Edebiyatının Tarihsel Gelişimi", "Dijitalleşme Çağında Çocuk Edebiyatı ve Okuma Kültürünün Edinimi", "Eğitim Süreçlerinde Çocuk Edebiyatından Faydalanılması", "Çocuk Edebiyatı Derlemeleri", "Çocuk Edebiyatı Beyaz Perde Etkileşimi", "Çocuk Edebiyatında İyi Uygulama Örnekleri" ve "Çocuk Yazarlar" başlıklarında paneller düzenlenecek.

Atölye çalışmaları yapılacak

Çocuk Edebiyatı Öğretmen Kongresi'nde ayrıca, "Çocuk Edebiyatında Mekan, Zaman, Kahraman ve Olay Örgüsü", "Çocuk Edebiyatı ve İllüstrasyon", "Çocuk Edebiyatında Drama ve Oyun", "Gölge Oyunları", "Eleştirel Okuma", "Yaratıcı Yazarlık", "Dil ve Üslup", "Masal Anlatıcılığı", "Sesli Okuma (Canlandırma Yaparak Okuma)", "Dijital Araçlarla Hikaye Oluşturulması", "Geleneksel Çocuk Oyunlarındaki Edebi Ögeler" başlıklarında da atölye çalışmaları düzenlenecek.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, sivil toplum kuruluşları ve üniversitelerin işbirliğiyle düzenlenen kongreye başvurular, 10 Şubat-7 Mart arasında alınacak. Başvuru sonuçları 18 Nisan'da duyurulacak.

"Çocuk Edebiyatı Öğretmen Kongresi" ile ilgili detaylı bilgiye "cocukedebiyatikongresi.eba.gov.tr" adresinden ulaşılabilecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çocuk Edebiyatı Öğretmen Kongresi - Son Dakika

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