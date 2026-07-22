Çocuk Hakları İçin İşbirliği Toplantısı

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) ile Azerbaycan Cumhuriyeti İnsan Hakları Komiserliği (Ombudsmanlık) temsilcileri arasında çocuk hakları alanında yürütülen çalışmaların paylaşılması ve iki kurum arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi amacıyla toplantı gerçekleştirildi.

TİHEK'ten yapılan açıklamaya göre, toplantıda çocuk haklarının korunması ve geliştirilmesine yönelik her iki kurum tarafından yürütülen faaliyetler hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.

TİHEK tarafından gerçekleştirilen çocuk hakları eğitimleri ve eğitimlerde yararlanılan materyallerin tanıtıldığı toplantıda, çocuk haklarının korunması ve geliştirilmesi kapsamında yürütülen yıllık rapor ve tematik rapor çalışmaları hakkında bilgi verildi.

Toplantıda ayrıca çocukların hak temelli bakış açısıyla güçlendirilmesine yönelik farkındalık çalışmaları da ele alındı.

Her yaş grubu için ayrı hazırlanan öykü kitapları ve çocukların katılımıyla hazırlanan rehberlerin tanıtıldığı toplantıda, çocukların öğrenme deneyimlerini pekiştirmek amacıyla hazırlanan çocuk hakları temalı masa oyunları ve dijital oyunlar hakkında da bilgilendirmeler yapıldı.

Toplantıda, söz konusu materyallerin hazırlanma süreçleri, içerik geliştirme yöntemleri ve çocukların yaş grupları ile ihtiyaçları dikkate alınarak yürütülen çalışmalar katılımcılarla paylaşıldı.

Azerbaycan Ombudsmanlığı temsilcileri ise toplantıda, kurumlarınca çocuk hakları konusunda hazırlanan içeriklere ilişkin bilgilendirmelerde bulundu.

Bu çerçevede kurumun resmi iletişim kanallarında yayımlanan ve çocuk haklarına ilişkin toplumsal farkındalığın artırılmasını amaçlayan video içerikleri katılımcılarla izlenerek değerlendirildi.

Toplantıda, söz konusu videoların çocukların hakları konusunda bilinçlendirilmesi, hak arama mekanizmalarının tanıtılması ve kamuoyunda farkındalık oluşturulması bakımından taşıdığı önem üzerinde duruldu.

Karşılıklı tecrübe paylaşımlarının yapıldığı toplantıda, çocuk haklarının korunması ve geliştirilmesi amacıyla yürütülen çalışmaların güçlendirilmesinde ulusal insan hakları kurumları arasındaki işbirliğinin önemi vurgulandı.

Toplantı, Azerbaycan Ombudsmanlığı ve TİHEK arasında çocuk hakları alanında iyi uygulama örneklerinin paylaşılmasının ve olası işbirliği olanaklarının değerlendirilmesinin ardından sona erdi.