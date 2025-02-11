Çocuk İş Cinayetleri Raporu: 742 Ölü

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(ANKARA) - İş Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi, Çocuk İş Cinayetleri Raporu'nu yayınladı. Rapora göre 2013 - 2024 yılları arasında 104'ü kız, 638'i oğlan çocuğu olmak üzere 742 çocuk işçi, iş kazaları sonrasında hayatını kaybetti.

İSİG Meclisi, 2013 - 2024 yıllarını kapsayan "Çocuk İş Cinayetleri Raporu"nu yayınladı. Rapora göre 104'ü kız çocuğu, 638'i ise oğlan çocuğu olmak üzere 742 çocuk işçi, yaşanan iş kazaları sonrası hayatını kaybetti.

Raporda iş kollarına göre ölümlere bakıldığında 402 çocuk tarım/orman iş kolunda 402, 88 çocuk inşaat/yol, 53 çocuk metal, 51 çocuk konaklama, 26 çocuk ise gıda işkolunda çalıştırılırken yaşamını yitirdi. Çocuk işçi ölümlerinin yaş gruplandırılmasına bakıldığında ise 0-14 yaş aralığında 256, 15-17 yaş aralığında ise 486 çocuk ölümü raporda yer aldı.

Çocuk ölümlerinin yüzde 27'si trafik servis kazası, yüzde 17'si boğulma, zehirlenme, yüzde 14'ü ise ezilme, göçük kazaları sonrası yaşandı.

Raporda, en çok çocuk işçi ölümünün yaşandığı ilin Şanlıurfa olduğuna dikkat çekilirken, diğer illerde ölen mevsimlik işçi çocukların da Şanlıurfalı olduğu hatırlatıldı.

"Türkiye sanayisinin dünya pazarlarında, özellikle AB pazarında, var olmasının yegane yolu ucuz iş gücü ihracıdır" ifadelerine yer verilen raporun sonuç kısmında ise şu tespit ve taleplere yer verildi:

"Sermaye için çocuk işçilik elzem olarak görülmektedir. Çocuk işçilik ancak üretenlerin yönetmesi durumunda önlenebilir. Yoksa uluslararası sözleşmelerin imzalanması, hazırlanan programlar, AB ve ILO temsilcilerinin açıklamaları vb. bunlar siyasi iktidarın çocuk işçiliği engellemek yerine, halkla ilişkiler stratejisinin bir parçası olarak meşrulaştırma yolunu tercih ettiğinin ve çocuk işçiliğinin güvencesiz çalışmanın en önemli kaynaklarından biri olduğunun gizlenmesinin göstergesidir. Tam da bu noktada üç temel talebimiz var:

Çocuk işçilik yasaklanmalı, mesleki öğrenim çocuk gelişimine uygun bir biçimde planlanmalı ve kamusal kurallar çerçevesi içinde olmalıdır.

Eğitim her kademede parasız olmalı, müfredat bilimin ışığında ve yaşam ile bağı kuran bir şekilde yeniden yapılandırılmalıdır.

Yaşam alanlarımız uyuşturucu ve çeteleşmeden temizlenmeli, çocukların gelişimine uygun bir hale (spor, sanat, kültürel etkinlikler vb.) getirilmelidir."