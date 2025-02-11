Çocuk İş Cinayetleri Raporu: 742 Ölü - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çocuk İş Cinayetleri Raporu: 742 Ölü

İSİG Meclisi, 2013-2024 arası 742 çocuk işçinin kazalarda hayatını kaybettiğini açıkladı.

11.02.2025 14:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - İş Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi, Çocuk İş Cinayetleri Raporu'nu yayınladı. Rapora göre 2013 - 2024 yılları arasında 104'ü kız, 638'i oğlan çocuğu olmak üzere 742 çocuk işçi, iş kazaları sonrasında hayatını kaybetti.

İSİG Meclisi, 2013 - 2024 yıllarını kapsayan "Çocuk İş Cinayetleri Raporu"nu yayınladı. Rapora göre 104'ü kız çocuğu, 638'i ise oğlan çocuğu olmak üzere 742 çocuk işçi, yaşanan iş kazaları sonrası hayatını kaybetti.

Raporda iş kollarına göre ölümlere bakıldığında 402 çocuk tarım/orman iş kolunda 402, 88 çocuk inşaat/yol, 53 çocuk metal, 51 çocuk konaklama, 26 çocuk ise gıda işkolunda çalıştırılırken yaşamını yitirdi. Çocuk işçi ölümlerinin yaş gruplandırılmasına bakıldığında ise 0-14 yaş aralığında 256, 15-17 yaş aralığında ise 486 çocuk ölümü raporda yer aldı.

Çocuk ölümlerinin yüzde 27'si trafik servis kazası, yüzde 17'si boğulma, zehirlenme, yüzde 14'ü ise ezilme, göçük kazaları sonrası yaşandı.

Raporda, en çok çocuk işçi ölümünün yaşandığı ilin Şanlıurfa olduğuna dikkat çekilirken, diğer illerde ölen mevsimlik işçi çocukların da Şanlıurfalı olduğu hatırlatıldı.

"Türkiye sanayisinin dünya pazarlarında, özellikle AB pazarında, var olmasının yegane yolu ucuz iş gücü ihracıdır" ifadelerine yer verilen raporun sonuç kısmında ise şu tespit ve taleplere yer verildi:

"Sermaye için çocuk işçilik elzem olarak görülmektedir. Çocuk işçilik ancak üretenlerin yönetmesi durumunda önlenebilir. Yoksa uluslararası sözleşmelerin imzalanması, hazırlanan programlar, AB ve ILO temsilcilerinin açıklamaları vb. bunlar siyasi iktidarın çocuk işçiliği engellemek yerine, halkla ilişkiler stratejisinin bir parçası olarak meşrulaştırma yolunu tercih ettiğinin ve çocuk işçiliğinin güvencesiz çalışmanın en önemli kaynaklarından biri olduğunun gizlenmesinin göstergesidir. Tam da bu noktada üç temel talebimiz var:

Çocuk işçilik yasaklanmalı, mesleki öğrenim çocuk gelişimine uygun bir biçimde planlanmalı ve kamusal kurallar çerçevesi içinde olmalıdır.

Eğitim her kademede parasız olmalı, müfredat bilimin ışığında ve yaşam ile bağı kuran bir şekilde yeniden yapılandırılmalıdır.

Yaşam alanlarımız uyuşturucu ve çeteleşmeden temizlenmeli, çocukların gelişimine uygun bir hale (spor, sanat, kültürel etkinlikler vb.) getirilmelidir."

Kaynak: ANKA

İnsan Hakları, Şanlıurfa, Politika, Ekonomi, Güncel, Eğitim, Hukuk, Tarım, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çocuk İş Cinayetleri Raporu: 742 Ölü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:45 Bakanlık listeyi yeniledi İşte sucuğa at ve eşek eti karıştıran firmalar Bakanlık listeyi yeniledi! İşte sucuğa at ve eşek eti karıştıran firmalar
15:42 Bayram öncesi milyonlarca emekliye müjde Bayram öncesi milyonlarca emekliye müjde
15:39 Meteoroloji saat verdi: İstanbul’da asıl kar yağışı 18.00’de başlayacak Meteoroloji saat verdi: İstanbul'da asıl kar yağışı 18.00'de başlayacak
14:50 İmamoğlu’nun beklediği an CHP lideri Özel’in sözleri parti grubunu ayağa kaldırdı İmamoğlu'nun beklediği an! CHP lideri Özel'in sözleri parti grubunu ayağa kaldırdı
14:02 Anneleri tarafından öldürülen çocukların babası: Hastaneye götürecektik, yetişemedik Anneleri tarafından öldürülen çocukların babası: Hastaneye götürecektik, yetişemedik
21:55 Görüşmeler başladı: Beşiktaş’tan sürpriz bir transfer hamlesi daha Görüşmeler başladı: Beşiktaş'tan sürpriz bir transfer hamlesi daha
21:13 UEFA’dan Halil Umut Meler’e görev UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev
21:09 Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatı: Genel başkan savcılığa gelmeyecek Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı: Genel başkan savcılığa gelmeyecek
21:04 Eski takıma demediğini bırakmadı: Umut Meraş’tan Beşiktaşlıları kızdıracak sözler Eski takıma demediğini bırakmadı: Umut Meraş'tan Beşiktaşlıları kızdıracak sözler
20:47 Hepsini vatandaşa yedireceklerdi Kasa kasa imha edildi Hepsini vatandaşa yedireceklerdi! Kasa kasa imha edildi
20:38 Engelli çobanı sopayla dövmüşlerdi Kız kardeşler yeniden tutuklandı Engelli çobanı sopayla dövmüşlerdi! Kız kardeşler yeniden tutuklandı
20:30 Suriye Cumhurbaşkanı Şara’dan Trump’a Gazze tepkisi Suriye Cumhurbaşkanı Şara'dan Trump'a Gazze tepkisi
20:23 Güvenlik görevlisi tartıştığı halk otobüsü şoförlerini bıçakladı Güvenlik görevlisi tartıştığı halk otobüsü şoförlerini bıçakladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2025 16:47:38. #1.11#
SON DAKİKA: Çocuk İş Cinayetleri Raporu: 742 Ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.