Çocuk işçiliğiyle mücadele için dış kaynak geliştirme çalışmaları yapılacak

CEYLAN SAĞLAM

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 2024-2028 Stratejik Planı yayınladı. "Çocuk işçilikle mücadele" hedefinin yer aldığı planda, ödenek ayrılmayan bu hedefle ilgili "Dış kaynak geliştirme çalışmaları gerçekleştirilecektir" ifadesi yer aldı. 2023 yılında bu kapsamda ulaşılan çocuk sayısının 29 bin olduğu kaydedilen planda, çocuk işçiliğini artıran etkenler "Ekonomik sebepler, eğitim hizmetlerine erişmede yaşanan sıkıntılar, geleneksel bakış açısı, düzensiz göç, denetimlerin yeterince etkin olmaması" şeklinde sıralandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 2024-2028 Stratejik Planı yayınladı. Planda, çocukların korunması ve çocuk işçiliğiyle mücadele hedefi de yer aldı.

Antalya'da kalfalık eğitimi sırasında, aracın yakıt deposunun şamandırasını değiştirirken meydana gelen patlamada vücudunun yüzde 80'i yanan 18 yaşındaki lise öğrencisi Beyzanur Hatimoğlu ile İstanbul Sultanbeyli'de çalıştıkları çelik yapı malzemeleri üreten iş yeri sahasında kaldıkları konteynerde soba kaynaklı çıkan yangında 18 yaşındaki Muhammed Şahin'in hayatını kaybetmesi, 17 yaşındaki Fırat Karadağ'ın ağır yaralı olarak tedavi sürecinin devam etmesi kamuoyunda tartışılmıştı.

2023 YILINDA TOPLAMDA 54 ÇOCUK İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

İşçi Sağlığı ve Güvenliği (İSİG) Meclisi; 2023 yılında 14 yaş ve altı 22 çocuk işçi, 15-17 yaş arası 32 çocuk/genç işçi olmak üzere toplamda 54 işçinin hayatını kaybettiğini açıkladı. İSİG yetkilileri, Türkiye'de 2024 yılında bir milyonun üzerinde çocuk işçinin olduğunu ifade etti.

ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİ ARTIRAN FAKTÖRLER: EKONOMİK SEBEPLER, EĞİTİMDE YAŞANAN SIKINTILAR, DÜZENSİZ GÖÇ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın 2024-2028 Stratejik Planı'nda, "Çocukların korunması ve gelişiminin sağlanması" hedefinin yer aldığı bölümde, çocuk işçiliği riskini artıran faktörlere ilişkin tespitler yer aldı. Planda, bu tespitler "Ekonomik sebepler, eğitim hizmetlerine erişimde yaşanan sıkıntılar, geleneksel bakış açısı, düzensiz göç ve mevzuatta yaşanan eksiklikler ve çocuk işçiliğine yönelik denetimlerin yeterince olmaması" olarak sıralandı.

BAKANLIK, 2023 YILINDA 29 BİN ÇOCUK İŞÇİ OLDUĞUNU TESPİT ETTİ.... 2028 YILINDA 32 BİN ÇOCUK İŞÇİ OLACAĞINI DA TAHMİN ETTİ

Planda, 2023 yılında çocuk işçiliği ile mücadele kapsamında ulaşılan çocuk sayısının 29 bin olduğu kaydedildi. Planda, 2024 ve 2026 yılları arasında bu sayısının 30 bin; 2027-2028 yıllarında ise 32 bin olacağı tahmini yer aldı.

Planda, 'Mevsimlik Tarımda Çocuk İşçiliğinin Önlenmesi' projesi kapsamında; 'e-METİP'e kayıtlı çocuk işçi sayısının ise 2023 yılında 55 bin olduğu tespit edilirken; 2028 yılında bu rakamın 80 bin olacağı tahminine yer verildi.

BAKANLIK, ÇOCUK İŞÇİLİK İLE MÜCADELEDE 'DIŞ KAYNAKLARA' GÜVENDİ

Bakanlık dört yıl içinde "Sağlıklı, güvenli, güvenceli ve insana yakışır çalışma şartlarının ve çalışma ortamının oluşturulması" programına 2024 yılında toplamda 1 milyar 392 milyon 984 bin 200 TL ödenek ayırdı. 2024 ile 2028 yılları arasında ise toplamda 12 milyar 724 milyon 946 bin 672 TL ödeneğin ayrılacağı öngörüldü. Ancak, "çocuk işçilik ile mücadele" kapsamındaki faaliyetlere ödenek ayrılmazken, planda "Hedefe yönelik dış kaynak geliştirme çalışmaları gerçekleştirilecektir" ifadesi yer aldı.

Planda "Çocukların korunması ve geliştirilmesi" hedefiyle ilgili "Yeni dönem ulusal politika ve program çerçevesi hazırlıklarına başlanılmalıdır. Ulusal ve yerel kapasite ile koordinasyonun güçlendirilmesi amacıyla yapılan çalışmalar yaygınlaştırılarak sürdürülmelidir. Toplumsal bilinç düzeyi ve farkındalık artırılmalıdır. Sosyal taraflar, meslek kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör ile işbirliği artırılmalıdır" denildi.