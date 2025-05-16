Çocuk Meclisi Üyeleri Trafik Denetimiyle Farkındalık Oluşturdu - Son Dakika
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Çocuk Meclisi Üyeleri Trafik Denetimiyle Farkındalık Oluşturdu

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Ankara Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisi, Trafik Denetleme Şubesi ile iş birliği yaparak, Kızılay'da çocuk polisler tarafından trafik denetimi gerçekleştirdi. Çocuklar, trafik kurallarına uyulmasının önemine dikkat çekmek için çeşitli sloganlar ile vatandaşlara mesajlar verdi.

16.05.2025 15:51  Güncelleme: 17:00
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(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisi 29'uncu Dönem üyeleri, Ankara Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekiplerinin iş birliği ile 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'nda "Çocuk Polisler Trafiği Denetliyor" uygulaması yaptı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisi kararı ile hayata geçirilen trafik denetimleri, Ankara Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü iş birliği ile sürdürülürken; Çocuk Meclisi Üyesi Başkentli çocuklar, Kızılay Güvenpark çevresinde yaya ve araç trafiği denetimi yaptı. Üniforma ve şapkalarıyla Kızılay'da uygulamalı denetim yapan küçük polisler, "Trafik Kurallarına Uyun, Sevdiklerinizi Yanınızda Bulun", "Yaşama Hakkımı Lastiklerinle Çiğneyemezsin" ve "Hız Yolu Değil, Ömrü Kısaltır" gibi sloganlarla vatandaşlara önemli mesajlar verdi.

"Farkındalık çalışması oluşturuyoruz"

Başkentte, trafik polisleri eşliğinde farkındalık yaratmak için denetime çıkan ABB Çocuk Meclisi Üyeleri, düşüncelerini şu sözlerle ifade etti:

-Miray Eroğlu: "Çocuk Meclisi üyeleri olarak trafik denetimine çıktık ve burada bir farkındalık çalışması oluşturuyoruz. Burada hem kendimiz trafik kurallarını, trafik işaretlerini öğreniyoruz hem de büyüklerimize bunları hatırlatıp tekrardan öğretmiş oluyoruz. Bu yüzden çok iyi bir çalışma oluyor, teşekkür ederim."

-Banu Ece Ballıgil: "Biz bugün ABB Çocuk Meclisi üyeleri olarak, büyüklere farkındalık çalışması yapıyoruz, ayrıca bazı büyüklerin trafik kemerini takmasını ya da trafik kurallarını onlara vurgulamış oluyoruz. Bu etkinlik bizim hem trafik kurallarını öğrenmemize hem de büyüklerimize hatırlatmamıza yardımcı oldu. Bugün sürücülere bir çocuğun arkada oturmak için boyu kaç olmalı sorusunu sordum."

-Nehir Çakır: "Büyüklerimizin maalesef trafik kurallarına uymadığını, levhalara uymadığını ve işaretlerini de çok bilmediğini bildiğimiz için onlara bir farkındalık yaratmak için polis ağabeylerimizle beraber bir çalışma yaptık, onlara birkaç levha sorduk, sonra arka koltukta oturan çocukların yaş sınırını, boy ve kiloların kaç olması gerektiğini sorduk."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Çocuk Meclisi Üyeleri Trafik Denetimiyle Farkındalık Oluşturdu - Son Dakika

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