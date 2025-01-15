Çocuklar Devlet Korumasında

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ÇOCUKLAR DEVLET KORUMASINDA

Mersin'in Tarsus ilçesinde eşi Ferdane Tehçi'yi (37) boğarak, Adana'da da kayınpederi Yusuf (64), kayınvalidesi Hüsne (61) ile halası Semiha Tehçi'nin (53) boğazlarını kesip, kayınbiraderi Fatih İsmail Tehçi'yi de tabancayla öldüren polis memuru Mehmet Tehçi'nin (43), cinayetlerde yanında olan 4 ve 9 yaşındaki 2 çocuğu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından devlet korumasına alındı.