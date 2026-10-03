Çocuklar, Filistinli akranları için Sultanahmet'te resim çizdi - Son Dakika
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Çocuklar, Filistinli akranları için Sultanahmet'te resim çizdi

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Çocuklar, Filistinli akranları için Sultanahmet\'te resim çizdi
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- Yetim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Murat Yılmaz: "Bir çocuğun başka bir çocuk için eline kalem alması bize hala çok önemli bir şeyi söylüyor. Çünkü insanlık, başka bir insanın acısını görebildiği sürece vardır"

Yetim Vakfınca, 7 Ekim'in üçüncü yılında Gazze'de yaşananları unutturmamak ve Filistinli çocukların içinde bulunduğu koşullara dikkati çekmek amacıyla 81 il, Gazze ve Suriye ile eş zamanlı düzenlenen "Filistinli Çocuklar İçin Çiz" etkinliğinin İstanbul ayağı Sultanahmet Meydanı'nda gerçekleştirildi.

Etkinlikte çok sayıda çocuk, Filistinli akranları için hayallerini resmetti, ellerindeki kalem ve boyalarla Gazze'deki çocukların sesine ses olmaya çalıştı.

Yetim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Murat Yılmaz, etkinlikte yaptığı konuşmada, çocukların çizimleriyle Filistinli çocukların yaşadıklarına dikkati çekmek ve yaşananları unutturmamak amacıyla bir araya geldiklerini söyledi.

Etkinliğin yalnızca bir resim çalışması olmadığını belirten Yılmaz, "Bugün burada, çocuklarımızın çizgileriyle Filistinli çocuklarımızın sesine ses katmak, dünyanın gözleri önünde yaşananları unutmamak ve unutturmamak için bir aradayız." ifadesini kullandı.

Gazze'deki çocukların "ev", "okul", "aile", "oyun" ve "gelecek" kavramlarına ilişkin yaşadıklarının diğer çocuklardan farklılaştığını dile getiren Yılmaz, 7 Ekim 2023'ten bu yana 1091 gün geçtiğini söyledi.

Gazze'de çocukların ağır koşullarda yaşam mücadelesi verdiğini belirten Yılmaz, "Gazze'de yüzde 70'i kadın ve çocuklar olmak üzere 75 bin kardeşimiz şehit oldu. 45 bini çocuklar olmak üzere 175 bini aşkın kardeşimiz yaralandı. 65 bini aşkın çocuk yetim kalırken, 22 bin çocuk ise refakatsiz bulunuyor." dedi.

Bu rakamların her birinin bir çocuk, yarım kalan bir hayat ve hikaye anlamına geldiğini vurgulayan Yılmaz, savaşın çocuklar üzerindeki etkisinin fiziksel yaralarla sınırlı olmadığını kaydetti.

Gazze'de yaklaşık 1 milyon çocuğun psikolojik desteğe ihtiyaç duyduğunu, 658 bin çocuğun eğitimine erişiminin kesintiye uğradığını aktaran Yılmaz, çocukların okul sıraları yerine yıkılmış binalar ve geçici barınma alanları arasında yaşamlarını sürdürdüğünü söyledi.

Bölgedeki şiddetin de sürdüğünü vurgulayan Yılmaz, bugün hala çocukların öldürüldüğü, temiz suya, gıdaya, sağlık hizmetlerine, eğitime ve güvenli bir barınma alanına erişmekte güçlük çektiği bir Gazze gerçeğiyle karşı karşıya olduklarını anlattı.

Etkinliğin çocuklara Filistinli akranlarını hissetme ve onlara umut olma imkanı sunduğunu dile getiren Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çünkü çocukların çizdiği dünya aslında son derece basittir. Bir ev, bir aile, bir okul vardır. Gökyüzünde bir güneş vardır. Sokakta oynayan çocuklar vardır. Fakat bugün Gazze'de bütün bunlar, binlerce çocuk için sıradan bir hayatın parçaları değil, ulaşılması güç birer özleme, birer umuda dönüşmüş durumda. Bu nedenle bugün çizilen her resim, aynı zamanda bir hatırlatmadır. Bir umudun temsilidir. Bir resmin bir soykırımı durduramayacağını biliyoruz. Bir boya kaleminin yıkılmış bir evi yeniden inşa edemeyeceğini de biliyoruz. Fakat bir çocuğun başka bir çocuk için eline kalem alması bize hala çok önemli bir şeyi söylüyor. Çünkü insanlık, başka bir insanın acısını görebildiği sürece vardır."

"Filistinli Çocuklar İçin Çiz"in çocukların vicdanına bırakılan bir emanet olduğunu ifade eden Yılmaz, etkinlikte çocukların özgürlüğü, evine dönen çocukları, yeniden açılan okulları ve savaşsız bir gökyüzünü resmettiğini söyledi.

Etkinliğe katılan çocuk konuşmacı Ayla Yıldız Şebik de Filistinli akranlarının seslerini duyurmak için bir araya geldiklerini belirtti.

Çizdikleri resimlerle Filistinli çocuların sesi, neşesi, oyunları olmasını istediklerini dilediklerini anlatan Şebik, "Özgürce yaşasınlar istiyoruz. Filistinli çocuklar uykularından savaşa uyanmasın, özgürce büyüsünler istiyoruz. Dünya çocuklar için çok daha güzel bir yer olsun istiyoruz." dedi.

Kaynak: AA
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