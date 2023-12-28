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Çocuklar İstedi, Bakan Tekin Söz Verdi

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Manisa'da Ahmet Tütüncüoğlu İlkokulu'nu ziyaret etti. Okul bahçesine futbol sahası isteyen çocukların isteğini geri çevirmeyen Bakan Tekin, yarı tatilde okula futbol sahası yapılması talimatını verdi. Ayrıca, Bakan Tekin, okul bahçesinde sergi açan öğrencilerin çalışmalarını inceleyerek bilgi aldı ve ressam Hidayet Gültekin'den kendisi için yapılan bir tabloyu hediye olarak aldı.

Çocuklar İstedi, Bakan Tekin Söz Verdi
28.12.2023 - 19:53,
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Çocuklar istedi, Bakan Tekin söz verdi

Manisa ziyaretinde Ahmet Tütüncüoğlu İlkokulunu ziyaret eden Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin kendisinden futbol sahası istediğinde bulunan çocukları kırmadı

MANİSA - Bir dizi ziyaret ve açılış için Manisa'ya gelen Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ziyaret ettiği Ahmet Tütüncüoğlu İlkokulunda çocukların sevgi gösterileriyle karşılandı. Kendisinden okul bahçesine futbol sahası isteyen çocukları kırmayan Bakan Tekin Manisa İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Uğurelli'ye yarı tatilde okula futbol sahası yapılması için talimat verdi.

Manisa ziyareti kapsamında Şehzadeler ilçesindeki Ahmet Tütüncüoğlu İlkokulunu ziyaret eden Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin çocukların sevgi gösterileriyle karşılandı. Bakan Tekin'in ziyareti sırasında okul bahçesinde geleneksel çocuk oyunlarını oynayan öğrenciler Bakan Tekin'e sarılarak sevgi gösterisinde bulundu. Çocuklarla yakından ilgilenen Bakan Tekin, çocukların istek ve taleplerini de dinledi. Öğrencilerin okul bahçesine futbol sahası isteğine de kayıtsız kalmayan Bakan Tekin, Manisa İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Uğurelli'ye yarı tatilde okula futbol sahası yapılması için talimat verdi.

Bakan Tekin ve beraberindekiler daha sonra okul bahçesinde sergi açan Şehzadeler Halk Eğitim Merkezi ve Manisa Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin yaptığı çalışmaları dikkatle inceleyerek bilgi aldı. Ressam Hidayet Gültekin ziyaretin anısına kendi yaptığı Bakan Tekin'in tablosunu hediye etti.

Kaynak: İHA
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