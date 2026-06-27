Çocuklardan Bayrak Sevgisi

BARTIN'da çocuklar, yere düşen Türk bayrağını kaldırıp öptükten sonra gelen itfaiye ekiplerinin de yardımıyla göndere çekti. O anlar cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

Kemerköprü Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde Cumhuriyet Parkı içerisindeki direkte bulunan Türk bayrağı rüzgar nedeniyle ipinin kopmasıyla yere düştü. Bu sırada parkta oynayan çocuklar yere düşen bayrağı önce kaldırdı, sonra öpüp alınlarına koydu. Çocuklar Türk bayrağını tekrar göndere çekmeye çalışırken, o anları cep telefonuyla görüntüleyen bir kişi, itfaiyeye haber verdi. Parka gelen itfaiye ekipleri Türk bayrağını yeniden ipe bağlayarak çocuklarla birlikte göndere çekti.

Çocukların Türk bayrağı sevgisi ve sonrasında yaşanan duygusal anlar vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.