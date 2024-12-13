Çocukları Koruma Amaçlı DUY Uygulamaları Hayata Geçirildi

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AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çocuk ve gençlerin sağlıklı gelişimini desteklemek ve onları zararlı içeriklerden korumak amacıyla hayata geçirilen Çocuk İçin Dost Uygulamalar (DUY) internet sitesi ve ihbar hattı ile 2 bin 394 içerik hakkında işlem yapıldığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada; koruyucu ve önleyici hizmetler kapsamında çocukları her türlü tehlikeden ve zararlı içeriklerden korumak için çalışma yürütüldüğü belirtilerek, bu kapsamda çocukları zararlı içeriklerden korumak, ebeveynleri ve toplumu bilgilendirmek ve vatandaşların çocuklar için zararlı olduğunu düşündüğü içerikleri, yayınları ve uygulamaları kolayca bildirebilmeleri için DUY internet sitesi ve ihbar hattının oluşturulduğu bildirildi. Açıklamada, "Web sitesi üzerinden çocuklara ve ailelere yönelik rehberlere, içeriklere/yayınlara erişim imkanı sunuluyor. Sitede, Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünce oluşturulan Çocuklara Yönelik Kitap ve Oyuncak Seçiminde Ailelere Öneriler Rehberi, Çocuklarda Mahremiyet Bilinci Rehberi, Koruyucu Aile Rehberi yer alıyor. Ayrıca DUY internet sitesi (duy.aile.gov.tr) üzerinden ve Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet sayfasından ulaşılabilen '0530 918 11 17' numaralı ihbar hattına WhatsApp ve Bip üzerinden gelen ihbarlar 7 gün 24 saat esasına göre değerlendiriliyor. Bu şekilde bildirilen tüm içerikler ekipler tarafından titizlikle incelenerek gerekli süreçlerin başlatılması için ilgili birimlere iletiliyor. İhbar hattına en çok siber zorbalık, akran zorbalığı, dijital bağımlılık, çocuğa yönelik şiddet konuları üzerine başvuru geliyor" ifadelerine yer verildi.

BTK, RTÜK ve EGM İLE İŞ BİRLİĞİ YAPILIYOR

Süreç yönetiminde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığı (BTK), Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanlığı (RTÜK), Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile iş birliği yapıldığı belirtilerek, "Çocuğun psikososyal gelişimini olumsuz etkileyeceği değerlendirilen içeriklere dair kimlik ve adres tespitine ihtiyaç duyulması halinde Emniyet Genel Müdürlüğü ile süreç yönetimi gerçekleştiriliyor. Bir diğer paydaş kurum olan RTÜK ile yayınlanan dizi/filmlerde çocukların sosyal, duygusal, psikolojik olarak olumsuz etkileneceği değerlendirilen içeriklere yönelik çalışmalar gerçekleştiriliyor. Ayrıca internet ortamında yayınlanan içeriklerde riske maruz kaldığı tespit edilen çocukların içinde bulunduğu yaşam koşullarının incelenmesi için ildeki Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerinden Sosyal İnceleme Raporu talep ediliyor. Daha sonra yüksek yarar ilkesi doğrultusunda çocuğa yönelik uygun sosyal hizmet modeli planlanarak uygulanıyor. Bu çerçevede yürütülen faaliyetlerle, bugüne kadar 2 bin 394 içerik hakkında işlem yapılarak, söz konusu içerikler gerekli süreçlerin başlatılması amacıyla ilgili kurumlara iletildi" denildi.