Çocukları Koruma Amaçlı DUY Uygulamaları Hayata Geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çocukları Koruma Amaçlı DUY Uygulamaları Hayata Geçirildi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çocukların sağlıklı gelişimini desteklemek ve zararlı içeriklerden korumak için DUY internet sitesi ve ihbar hattı ile 2 bin 394 içerik hakkında işlem yapıldığını açıkladı. İhbar hattına en çok siber zorbalık, dijital bağımlılık ve çocuğa yönelik şiddet konularında başvurular geliyor.

13.12.2024 11:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çocuk ve gençlerin sağlıklı gelişimini desteklemek ve onları zararlı içeriklerden korumak amacıyla hayata geçirilen Çocuk İçin Dost Uygulamalar (DUY) internet sitesi ve ihbar hattı ile 2 bin 394 içerik hakkında işlem yapıldığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada; koruyucu ve önleyici hizmetler kapsamında çocukları her türlü tehlikeden ve zararlı içeriklerden korumak için çalışma yürütüldüğü belirtilerek, bu kapsamda çocukları zararlı içeriklerden korumak, ebeveynleri ve toplumu bilgilendirmek ve vatandaşların çocuklar için zararlı olduğunu düşündüğü içerikleri, yayınları ve uygulamaları kolayca bildirebilmeleri için DUY internet sitesi ve ihbar hattının oluşturulduğu bildirildi. Açıklamada, "Web sitesi üzerinden çocuklara ve ailelere yönelik rehberlere, içeriklere/yayınlara erişim imkanı sunuluyor. Sitede, Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünce oluşturulan Çocuklara Yönelik Kitap ve Oyuncak Seçiminde Ailelere Öneriler Rehberi, Çocuklarda Mahremiyet Bilinci Rehberi, Koruyucu Aile Rehberi yer alıyor. Ayrıca DUY internet sitesi (duy.aile.gov.tr) üzerinden ve Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet sayfasından ulaşılabilen '0530 918 11 17' numaralı ihbar hattına WhatsApp ve Bip üzerinden gelen ihbarlar 7 gün 24 saat esasına göre değerlendiriliyor. Bu şekilde bildirilen tüm içerikler ekipler tarafından titizlikle incelenerek gerekli süreçlerin başlatılması için ilgili birimlere iletiliyor. İhbar hattına en çok siber zorbalık, akran zorbalığı, dijital bağımlılık, çocuğa yönelik şiddet konuları üzerine başvuru geliyor" ifadelerine yer verildi.

BTK, RTÜK ve EGM İLE İŞ BİRLİĞİ YAPILIYOR

Süreç yönetiminde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığı (BTK), Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanlığı (RTÜK), Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile iş birliği yapıldığı belirtilerek, "Çocuğun psikososyal gelişimini olumsuz etkileyeceği değerlendirilen içeriklere dair kimlik ve adres tespitine ihtiyaç duyulması halinde Emniyet Genel Müdürlüğü ile süreç yönetimi gerçekleştiriliyor. Bir diğer paydaş kurum olan RTÜK ile yayınlanan dizi/filmlerde çocukların sosyal, duygusal, psikolojik olarak olumsuz etkileneceği değerlendirilen içeriklere yönelik çalışmalar gerçekleştiriliyor. Ayrıca internet ortamında yayınlanan içeriklerde riske maruz kaldığı tespit edilen çocukların içinde bulunduğu yaşam koşullarının incelenmesi için ildeki Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerinden Sosyal İnceleme Raporu talep ediliyor. Daha sonra yüksek yarar ilkesi doğrultusunda çocuğa yönelik uygun sosyal hizmet modeli planlanarak uygulanıyor. Bu çerçevede yürütülen faaliyetlerle, bugüne kadar 2 bin 394 içerik hakkında işlem yapılarak, söz konusu içerikler gerekli süreçlerin başlatılması amacıyla ilgili kurumlara iletildi" denildi.

Kaynak: DHA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Teknoloji, Sağlık, Güncel, Eğitim, Hukuk, Çocuk, Aile, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çocukları Koruma Amaçlı DUY Uygulamaları Hayata Geçirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:17 Şam’daki Emevi Camii’nde cuma coşkusu Şam'daki Emevi Camii'nde cuma coşkusu
11:36 Bakan Fidan, ABD’li mevkidaşı Blinken’a canlı yayında veda etti: Son ziyareti olacak Bakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken'a canlı yayında veda etti: Son ziyareti olacak
11:22 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Önceliğimiz Suriye’de istikrarı sağlamak Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Önceliğimiz Suriye'de istikrarı sağlamak
11:11 Bursa Adliyesi’nde duruşma salonunda silahlı saldırı 2 kişi hayatını kaybetti Bursa Adliyesi'nde duruşma salonunda silahlı saldırı! 2 kişi hayatını kaybetti
10:48 Suriye’yi işgale başlayan Netanyahu sıradaki hedefin İran olduğunu açıkladı Suriye'yi işgale başlayan Netanyahu sıradaki hedefin İran olduğunu açıkladı
17:05 Muharrem İnce’ye ’cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan ceza Muharrem İnce'ye 'cumhurbaşkanına hakaret' suçundan ceza
17:01 Leyla’nın ’Ferda’sının diziden bir anda ayrılmasının sebebi ortaya çıktı Leyla'nın 'Ferda'sının diziden bir anda ayrılmasının sebebi ortaya çıktı
16:51 Taşınabilir tuvalette sıkışan yaşlı kadın, hayatını kaybetti Taşınabilir tuvalette sıkışan yaşlı kadın, hayatını kaybetti
16:43 Yıldız futbolcudan Manchester City’e olay gönderme Yıldız futbolcudan Manchester City'e olay gönderme
16:21 AK Partili Hamza Dağ’dan erken seçim yorumu: Herkes işine baksın AK Partili Hamza Dağ'dan erken seçim yorumu: Herkes işine baksın
16:21 TikTok fenomeni model, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti TikTok fenomeni model, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti
16:15 ’Savcıyı ara’ deyip polislere tehdit yağdırdı 'Savcıyı ara' deyip polislere tehdit yağdırdı
16:07 Okan Buruk, soğuktan konuşamadı Okan Buruk, soğuktan konuşamadı
15:57 Önder’in Kamboçya Senato Başkanı’na sözleri güldürdü Önder'in Kamboçya Senato Başkanı'na sözleri güldürdü
15:54 Eski eşini katletmek için cinayet planını not almış Eski eşini katletmek için cinayet planını not almış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2024 12:54:01. #1.12#
SON DAKİKA: Çocukları Koruma Amaçlı DUY Uygulamaları Hayata Geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.