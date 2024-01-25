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Coğrafya öğretmeni Nevzat Çağlar, Anamur'da yeni bir ters lale türü keşfetti - Son Dakika
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Coğrafya öğretmeni Nevzat Çağlar, Anamur'da yeni bir ters lale türü keşfetti

Mersin'de coğrafya öğretmeni Nevzat Çağlar, Anamur ilçesi Evcialanı Yaylası'nda 1750 metre yükseklikte yeni bir ters lale türü keşfetti. 'Fritillaria Nevzatcaglari' ismi verilen bitki türü dergide yayımlanarak bilim dünyasına tanıtıldı. Çağlar, bitkinin sadece belirli bir alanda bulunması nedeniyle koruma önlemlerinin alınmasını gerektiğini belirtti.

Coğrafya öğretmeni Nevzat Çağlar, Anamur\'da yeni bir ters lale türü keşfetti
25.01.2024 - 10:47,  Güncelleme: 10:49
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MERSİN'de coğrafya öğretmeni Nevzat Çağlar, Anamur ilçesi Evcialanı Yaylası'nda 1750 metre yükseklikte yeni bir ters lale türü keşfetti. 'Fritillaria Nevzatcaglari' ismi verilen bitki türü dergide yayımlanarak bilim dünyasına tanıtıldı. Çağlar, "Bu bitkinin sadece belirli bir alanda bulunması, koruma önlemlerinin alınmasını gerekli kılıyor. Özellikle domuzların bitkinin bulunduğu araziyi kazması ve hayvan otlatmaya karşı koruma önlemlerinin alınması gerekiyor" dedi.

Bozyazı 15 Temmuz Milli İrade Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi coğrafya öğretmeni Nevzat Çağlar, geçen yıl mart ayında Evcialanı Yaylası Yaylacık mevkisinde 1750 metre yükseklikte yeni bir lale türü keşfetti. Çağlar, yeni türün bilim dünyasına kazandırılması için harekete geçti. Çalar, çektiği fotoğrafları flora gruplarında yayınladı. Çağlar'ın bu keşfi, Ege Üniversitesi'nden Prof. Dr. Hasan Yıldırım'ın dikkatini çekti. Yıldırım'ın yönlendirmesi ve tavsiyeleriyle tekrar araziye giden Çağlar, bitkiye ait örnekler topladı. Daha sonra, ters lale türleri konusunda uzman olan Aksaray Üniversitesi'nden Prof. Dr. Mehtap Tekşen'e bitkiyle ilgili bilgileri gönderdi.

Prof. Dr. Tekşen, Resimli Türkiye E-Florası Bilim Editörleri Aşkın Öykü Çimen ve Prof. Dr. Hasan Yıldırım ile birlikte yeni türü 22 Ocak'ta Annales Botanici Fennici Dergisi'nde yayımladı. 'Fritillaria Nevzatcaglari' adı verilen bitki, bilim dünyasına yeni bir ters lale türü olarak tanımlandı. Bu keşif, Anamur'un zengin florasına ve doğal güzelliklerine önemli bir katkı sağladı.

'KORUNMASI GEREKİYOR'

Gurur duyduğunu belirten Çağlar, "Anamur'un kısa mesafelerde değişen yükseltisi, farklı iklim koşulları, kalkerli arazi yapısı gibi özellikleriyle birçok endemik bitki türüne ev sahipliği yaptığını biliyorum. Bu bitkinin sadece belirli bir alanda bulunması, koruma önlemlerinin alınmasını gerekli kılıyor. Özellikle domuzların bitkinin bulunduğu araziyi kazması ve hayvan otlatmaya karşı koruma önlemlerinin alınması gerekiyor" dedi.

Keşfettiği bitkinin sadece Anamur'un doğal güzelliklerine değil, aynı zamanda gelecek nesillere aktarılmasına yönelik bir farkındalık oluşturmayı amaçladığını kaydeden Nevzat Çağlar, bu keşfin, ilçenin biyolojik çeşitliliğini ve endemik bitki türlerini koruma çabalarına önemli bir katkı sağladığını sözlerine ekledi.

Kaynak: DHA
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15 Temmuz, Bozyazı, Doğa, Eğitim, Güncel, Son Dakika

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