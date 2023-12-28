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Çok amaçlı proje ile doğa korunuyor, yuvalar ısınıyor - Son Dakika
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Çok amaçlı proje ile doğa korunuyor, yuvalar ısınıyor

Mersin Erdemli Belediyesi tarafından uygulanan geri dönüşüm ve doğayı koruma projesi sayesinde tarımsal atıklar kompost tesisinde geri kazanılıyor. Budanan dallar ise ihtiyaç sahibi ailelerin yuvalarını ısıtmak için kullanılıyor. Proje, çevre kirliliğini önlemek ve çiftçilere maddi destek sağlamak amacıyla yürütülüyor.

Çok amaçlı proje ile doğa korunuyor, yuvalar ısınıyor
28.12.2023 - 00:08,  Güncelleme: 00:09
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Çok amaçlı proje ile doğa korunuyor, yuvalar ısınıyor

MERSİN - Tarım kenti Mersin'de uygulanan geri dönüşüm ve doğayı koruma projesi ile park ve bahçelerdeki dallar budanıyor, tarımsal atıklar alınıp kompost tesisinde geri doğaya kazandırılıyor.

Türkiye'nin tarım kenti Mersin'de çiftçilerin önündeki en büyük engellerin başında tarımsal atıklar geliyor. Hem çevre kirliliği hem de çiftçiler için maddi külfet oluşturuyor. Bunun önüne geçmek için ise Mersin Erdemli Belediyesi kompost tesisi kurdu. İklim değişikliği ve sıfır atık çalışmaları kapsamında yürütülen proje iki aşamalı yürütülüyor. Projenin birinci aşamasında çitçilerin tarla ve bahçelerindeki tarımsal atıklar bir bir alınıyor. Diğer bir aşamada ise kent genelinde belediyeye ait park ve bahçelerdeki budanan dallar geri dönüşüme tabi tutuluyor.

Kompost tesisine getirilen dalları kalınları talaş ve odun yapılarak ihtiyaç sahibi ailelerin yuvalarını ısıtıyor. İnce dallar ise kompost tesisinde öğütülerek gübre yapılıyor. Üretilen gübreler kent genelindeki parkları yeşillendiriyor.

Üreten, üretilene artı değer katan bir anlayışla çalışmalarını yürüttüklerini belirten Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, "Doğaya bırakılan tarımsal atıkların tamamını verime dönüştürüyoruz. Çok ince olanları kompost tesisimizde öğüterek gübre haline getiriyoruz ve çiftçilerimize dağıtıyoruz elde ettiğimiz gübreyi. Kalanları da talaş haline getirip kışın fakru zaruret içerisinde olan vatandaşlarımıza odun ihtiyacı olan vatandaşlarımıza dağıtıyoruz. Hem doğada ciddi bir kirliliği önlüyoruz, doğada ciddi bir tehdit olan, kirleten malzemeleri de verimli hale getirmiş oluyoruz" diye konuştu.

Doğa Müfettişleri Projesi kapsamında tesise gelen çocuklara çevre bilinci aşılanıyor. Vatandaşlar ise hazırlanan tüm bu projelerden oldukça memnun.

Memnuniyetini ifade eden Ayşe Toprak, "Belediyemizden odun istemiştik kışın buralar soğuk olduğu için annem de yatalak. Kayınvalidem yatalak olduğu için evin içerisinde de soba yanması gerekiyor. Belediyemizde park ve bahçelerinden odunları kesip dağıtıyor. Biz de istemiştik geçen sene de istemiştik. Allah razı olsun belediyemize. İşte getirdiler odunu, Allah razı olsun biz de yakacağız, annemi ısıtacağız" diye konuştu.

Kaynak: İHA
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