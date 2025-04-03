Columbia'daki Protestolar Raporla Eleştirildi - Son Dakika
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Columbia'daki Protestolar Raporla Eleştirildi

Columbia Üniversitesi'nde polis müdahalesinin önlenebileceği belirtildi, yönetim eleştirildi.

03.04.2025 00:16
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NEW ABD'nin New York kentindeki Columbia Üniversitesinde geçen yıl 100'den fazla öğrencinin gözaltına alınmasına neden olan Filistin'e destek gösterileri ve Hamilton Hall binası eyleminin polis müdahalesi olmadan sonlanabileceği belirtildi.

Üniversite bünyesinde bağımsız akademisyen ve temsilcilerden oluşan "Üniversite Senatosu", öğrenci gösterileri ve Hamilton Hall binası eylemi hakkında 335 sayfalık rapor yayınladı.

Raporda, üniversite yönetiminin kampüs binasındaki göstericileri polis gücüyle temizleme kararının bazı öğrencilerin "gönüllü" olarak eylemi bırakma isteklerine rağmen alındığına dikkati çekilerek, 100'den fazla öğrencinin gözaltına alınmasıyla sonuçlanan polis müdahalesinin önlenebileceği kaydedildi.

Üniversite yönetiminin öğrenci protestoları konusunda yanlış adımlar attığı savunulan raporda, "Bu raporun temel amacı, istikrarsızlığın üniversitenin günlük yaşamına nasıl sokulduğunu ve işleri düzeltmek için ne yapılabileceğini anlamaktır." ifadeleri paylaşıldı.

Raporda, üniversite yönetiminin Filistin yanlısı göstericilerin endişelerini gidermekte defalarca başarısız olduğu ve bunun yerine onlara şüpheyle yaklaştığına vurgu yapılarak, geçen yıl Columbia kampüsü içinde öğrencilere yapılan polis müdahalelerinin, 1968'deki Vietnam Savaşı karşıtı eylemlerden bu yana "yarım yüzyıllık öğrenci liderliğindeki gurur verici siyasi protesto geleneğini altüst ettiği" belirtildi.

Üniversite yönetiminin kampüse polis çağırma kararı eleştirildi

Üniversite yönetiminin kampüse polis çağırma kararının eleştirildiği raporda, "Bu önemli üniversite işlevlerini koruyan ilkesel bariyerler hırpalandı ve bazı durumlarda ihlal edildi. Sonuç olarak ilişki bozukluğu ve yabancılaşma oldu." ifadeleri kullanıldı.

Raporda, öğrencilerin 29 Nisan 2024'te kampüsteki Hamilton Hall binasına girerek gerçekleştirdikleri eyleme karşı yaklaşık 600 çevik kuvvet polisi çağırılarak yapılan müdahaleye değinilerek "Bu önlenebilirdi" tespitinde bulunuldu ve öğrencilerin o akşam aracılar vasıtasıyla okul yönetimi ile irtibat kurarak gönüllü olarak binayı terk etmeyi gündeme getirdikleri anlatıldı.

Öğrencilerin "polis olmadan Hamilton'dan çıkmalarına yardımcı olunması" için girişimlerde bulunduğu aktarılan raporda, ancak Rektör Minouche Shafik'in aracılar tarafından iletilen yazışmalara zamanında dönmediği ve polisin müdahalesine "erken" izin verildiği kaydedildi.

Raporda, "1968'den 2024'e kadar geçen süre zarfında üniversite yönetiminin silahsız bir öğrenci protestosunu bastırmak için kampüse yaklaşık 600 silahlı polis memuru çağırması ile üniversitenin bütünlüğü bu kadar zayıflatılmamıştı." eleştirisi yapıldı.

Columbia Üniversitesindeki protestolar

Columbia Üniversitesinde Filistin destekçisi öğrenciler, 16 Nisan 2024'te okulun İsrail'in Gazze'deki saldırılarını ve işgalini destekleyen şirketlere devam eden finansal yatırımlarını protesto amacıyla kampüsün bahçesinde oturma eylemi başlatmış ve Gazze Dayanışma Kampı adıyla çadır kurmuştu.

Rektör Minouche Shafik, eylemlerin ikinci gününde New York Polis Teşkilatından (NYPD) göstericilerin dağıtılması için yardım talebinde bulunmuş, kampüse giren polis 108 öğrenciyi gözaltına almıştı.

Daha sonra 29 Nisan 2024'te okul yönetimi ile müzakerelerin çıkmaza girmesi üzerine öğrenciler okulun tarihi Hamilton Hall binasına girmiş, bir gün sonra okul yönetiminin talebi üzerine NYPD'ye bağlı çevik kuvvet ekipleri öğrencilere müdahale ederek binayı boşaltmıştı. Polis, onlarca öğrenciyi gözaltına alırken bahçedeki çadır kampını da dağıtmıştı.

Columbia Üniversitesinde başlayan Filistin'e destek gösterileri, ülkede 50'den fazla üniversiteye de yayılmış, gösterilerde polis, çoğu öğrenci ve fakülte görevlisi 3 bin 100'den fazla kişiyi gözaltına almıştı.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Filistin, Politika, Eğitim, Güncel, Polis, Polis, Son Dakika

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