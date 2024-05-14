Columbia Üniversitesi Mezuniyet Töreninde Filistin Protestosu - Son Dakika
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Columbia Üniversitesi Mezuniyet Töreninde Filistin Protestosu

Columbia Üniversitesi Mezuniyet Töreninde Filistin Protestosu

ABD'de, Columbia Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezuniyet töreninde Filistin destekçisi bazı öğrenciler, okul yönetimine karşı sessiz protesto gerçekleştirdi. Mezuniyet töreninde sahneye çıkan öğrenciler, Filistin bayrağının renklerini taşıyan atkılar ve 'Şimdi Ateşkes' yazılı pankartlarla dikkat çekti. Bazı hukuk öğrencileri ise mezuniyet belgelerini alırken hocalarıyla tokalaşmayı reddederek, İsrail'i destekleyen firmalarla ilişkisini kesmeyen okul yönetimine tepki gösterdi. Columbia Üniversitesi yönetimi, protestolar nedeniyle ana mezuniyet törenini iptal etmek zorunda kaldı.

14.05.2024 05:23
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NEW ABD'de, Columbia Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencilerinin mezuniyet töreninde Filistin destekçisi bazı mezunlar okul yönetimine karşı sessiz protesto gerçekleştirdi.

New York'ta, Columbia Üniversitesi kampüsünden uzakta bir spor kompleksinde gerçekleşen mezuniyet töreninde, hukuk fakültesinden mezun olan bazı öğrenciler sahneye kefiye ve Filistin bayrağının renklerini taşıyan atkılarla çıktı.

ABD üniversitelerinin bir çoğuna yayılan Filistin'e destek gösterilerinin merkezi konumundaki okulun mezuniyet töreninde bazı öğrenciler ise sahnede, "Şimdi Ateşkes" yazan pankart açtı.

Üniversitenin merkez kampüsündeki barışçıl gösterilerin polis zoruyla sonlandırılmasına tepki gösteren bazı hukuk öğrencileri de mezuniyet belgelerini alırken hocalarıyla tokalaşmayı reddederek, sessiz ve demokratik bir protestoya imza attı.

Hukuk öğrencileri, bu tutumlarıyla hem mezuniyet töreninin ahengini bozmadı hem de İsrail'i destekleyen firmalarla ilişkisini kesmeyen okul yönetimine tavrını sergilemekten geri durmadı.

Columbia Üniversitesi yönetimi, söz konusu protestolar nedeniyle okulun ana kampüsünde yapılması beklenen ana mezuniyet törenini iptal etmek zorunda kalmıştı.

ABD'deki yüksek öğretim kurumlarında, yaz tatiline girildiği dönemde, bir çok üniversite kampüsünde yapılan mezuniyet törenleri Filistin lehine benzer protestolara sahne oluyor.

Kaynak: AA

Hukuk Fakültesi, Filistin, Uluslararası İlişkiler, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Columbia Üniversitesi Mezuniyet Töreninde Filistin Protestosu - Son Dakika

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