Çömez borsa manipülasyon sistemlerinde rüşvet iddiasıyla Meclis\'te komisyon istedi

(TBMM) - İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, borsadaki manipülasyonları tespit eden sistemlerin rüşvet almak amacıyla kullanıldığını iddia ederek, konunun araştırılması için Meclis'te komisyon kurulmasını istedi. Çömez, GÜBRETAŞ'ta çiftçinin emeğiyle kurulan şirket üzerinden "soygun ve talan" yapıldığını öne sürerek, denetim raporunun saklandığını savundu.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı. Gündeme geçilmeden önce Adan, partilerin grup başkan ve başkanvekillerine gündeme ilişkin söz verdi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, gündeme ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"Dün Sayın Akın Gürlek bir çeteden bahsetti ilk defa. İki aydır söylüyoruz, bir yıl öncesinde Genel Başkanımız ifade etti, bir çete var, organize bir çete var. Milletin istikbaline göz dikmiş, koordineli çalışan bir çete var. İlk defa Sayın Akın Gürlek bu çetenin varlığından söz etti. Bu çete biliniyor, bu çete bilinmeyen bir çete değil ve bununla ilgili de müteaddit defalar sizlere açıklamalarda bulunduk, bu çete burada. Şimdi, biz bu çetenin başında kim var, bilmek istiyoruz; bu çetenin arkasındaki siyasileri bilmek istiyoruz, saray çevrelerini bilmek istiyoruz. Şu anda mağdur olanları biliyoruz ama bürokrasi kademelerindekileri bilmiyoruz, bankalarda bunlara alan açanları bilmiyoruz; medyada bunlara zemin hazırlayanları, bunların üzerinden operasyon yapanları bilmiyoruz. Sayın Şahin, başta siz olmak üzere iki diğer grup başkan vekiliniz ifade etti; Sayın Yenişehirlioğlu da burada, eminim o da aynı şeyi düşünüyordur, belki ifade etmek ister. Bu çetelerin ve bu vurgunu yapanların kim olduğunu açıklayın, hepimiz bunları bilmek istiyoruz; saklayamazsınız ve gizleyemezsiniz, 'Bir cerrah titizliğiyle çalışıyoruz.' diyerek bir yere varamazsınız. Cerrah titizliğiyle çalışmanın ne olduğunu bu salonda en iyi ben biliyorum. Didik didik edersiniz, her meselenin üstüne gidersiniz, tek tek açıklarsınız, sebepleri bulursunuz; basarsınız bıçağı, çözersiniz. İki aydır geveleyip duruyorsunuz. Kimdir bu soyguncular, kimdir bu çete, bu milletin istikbaline göz dikmiş olan bu yapılar kimdir Allah aşkına; bunları açıklamak zorundasınız.

"BORSADAKİ MANİPÜLASYONLARI TESPİT EDEN SİSTEMLERİ RÜŞVET ARACI OLARAK KULLANMIŞLAR"

Gelelim Sayın Bakanın bir yıl önce söylediği 'Borsada manipülasyon yapıldığını biliyoruz' ifadesine. Hiçbiriniz sormadınız Maliye Bakanına, 'Borsada manipülasyon yapıldığını nereden biliyordun ve neden gereğini yapmadın?' diye hiçbiriniz sormadınız. Ben bugün size açıklayacağım, borsada manipülasyonun nasıl yapıldığını ben size açıklayacağım. Bakın, en ufak bir şüpheli harekette, en ufak bir tereddütte borsada ve SPK'de bunları tespit edecek çok güçlü mekanizmalar var. Örneğini veriyorum: BİST'teki mekanizma, yani borsa manipülasyonlarını, operasyonlarını tespit edecek mekanizmanın adı Bistek'tir. Bu Bistek çok önemli bir teknolojik altyapıdır, BİST'e alınmıştır; New York'tan, Amerika'dan, Dow Jones'tan alınmış son derece teknolojik bir sistemdir. Keza SPK'de bir başka sistem daha var. Bunların herhangi bir şekilde bu soygunu, bu manipülasyonu atlamaları mümkün değil. Peki, nasıl oluyor? Bir kısmı içeriye alındı, isimlerinden bahsetmeyeceğim, isimleri bende tek tek. Bunlar nasıl yapıyorlar? İlk tespit ettiklerinde hemen bu manipülasyonu yapana diyorlar ki, 'Gel bakalım, sen bir manipülasyon yapmışsın.' Yaptığı manipülasyonun ve yapmış olduğu vurgunun miktarı kadar kendilerinden rüşvet alıyorlar, kendilerinden para alıyorlar; bu korkunç bir mekanizma. Bu isimlere tek tek sorun, dün alınan isimlere; bu mekanizmanın nasıl çalıştığını, bu mekanizmayla kimlerin ne tür ilişkiler içerisine girdiğini tek tek ortaya koyun. Maliye Bakanı bir laf etti bir sene önce, bugüne kadar bir tek kelime arkasında bir değerlendirme yapmadı ama gelecek buraya kendisi, o bütçe görüşmelerinde tek tek soracağız. Bütün bu altyapıya rağmen, bu sistemleri tespit etmek için milletin parasıyla milyonlarca dolara Amerika'dan çok önemli teknolojik altyapı alınmış, bunları sanki git, bu vurgunu yapanları tespit et diye vermişsiniz çetelerin eline, çeteler de bunları bir manivela olarak kullanmış ve rüşvet aracı olarak kullanmış. Bunu böyle yapamazsınız, bir kere daha söylüyorum, bir cerrah olarak söylüyorum, bir cerrah titizliğiyle bu meselenin üstüne gidecekseniz yapacağınız şey bellidir; bu Meclis'te bir komisyon kurun, bütün bu şebekeleri, hırsızları, çeteleri, arkasındaki siyasi iradeyi, saray çevrelerini, bir kısmını biz de biliyoruz onların tek tek üstüne gidin, ifşa edin, hırsızları açıklayın. ve bizzat kendiniz söylediniz '1 Eylül ile 16 Eylül arası tam 440 milyar lira para çalınmış' dediniz, bu parayı çalan 440 küsur kişinin kim olduğunu ortaya koyun."

"TÜRKİYE VAHİM BİR EKONOMİK KRİZLE KARŞI KARŞIYA"

Çömez, "Türkiye'nin kan ağladığını,, çok değişik ve çok vahim bir ekonomik krizle karşı karşıya bulunulduğunu" belirterek, şunları kaydetti:

"İcra dosyaları yığılmış artık, icra dairelerine girilmiyor. Ödenmeyen çek ve senetler almış başını gitmiş, hepsinin rakamları var, söylemeyeceğim. Takipteki ticari krediler almış başını gitmiş. Yine, bireysel borçlar almış başını gitmiş ve Borsa İstanbul'da 170 milyar dolara yakın bir kayıp var. Girin, ilanlara bakın, satılık fabrika ilanları almış başını gitmiş. Ne yazık ki artık Türkiye'den yabancılar borsaya yaptıkları yatırımı çekmeye başlamışlar, dış ticaret açığı fırlamış ve yanı sıra siz bütün bu ekonomik çöküşü dışarıdan aldığınız borç parayla, faizle ödemeye çalışıyorsunuz ve önümüzdeki yıl her Allah'ın günü 11 milyar lira faiz ödeyeceğiz.

ÇÖMEZ'DEN GÜBRETAŞ İDDİASI

Hepiniz öyle ya da böyle köyleri dolaşıyorsunuz ve çiftçinin derdinden haberdarsınız. Balıkesir tarım ve hayvancılık kentidir ve orada çiftçi kan ağlıyor. İlk defa bu yıl sadece bir alanda değil, bütün üretimde ciddi bir çöküş var ve bu çöküşün temel maliyeti fiyatlardaki düşüklük, girdi maliyetindeki yükseklik. Girdi maliyetinin yüksek olmasının iki temel sebebi var; bir akaryakıt, bir diğeri de gübre. Peki, gübre niye yüksek? Bunun birçok sebebi var. Peki, gübreyi Türk çiftçisine ucuz ve yeterince temin etmesi gereken kim? GÜBRETAŞ. Gelelim GÜBRETAŞ'a. Biraz sonra size GÜBRETAŞ'ta yaşanan kepazeliği anlatacağım, hırsızlığı ve soygunu anlatacağım ve ondan sonra bütün Meclis'ten bir talepte bulunacağım. Bakın, GÜBRETAŞ. Bir zamanlar burada, 2002 ila 2007 yıllarında parlamentoda çalışmış bir milletvekili, Fahrettin Poyraz... GÜBRETAŞ'ın 2017 ile 2022 yılları arasında yönetim kurulu başkanlığını yaptı. Grafik burada, tek tek inceledik. Göreve geldiğinde GÜBRETAŞ'ın son derece düşük, 2,27 lira gibi bir hisse değeri var borsada. Fakat çok ilginç, 2020'nin başından itibaren ismini de veriyorum Meclis kayıtlarına girsin diye Oğuzhan Şahinkaya adında birisi borsadan, daha doğrusu GÜBRETAŞ'ın hisselerinden yoğun bir şekilde alım yapmaya başlıyor, inanılmaz alımlar yapmaya başlıyor. Bu arada, başka birisi daha alım yapıyor, onu biraz sonra anlatacağım. Fakat çok ilginç, 2021'de tam zirveye çıkmadan önce, Fahrettin Poyraz 'Hadi gözünüz aydın, GÜBRETAŞ'ın arazisinde 6 milyar dolarlık altın bulduk.' diyor ve bütün medya kanallarında, başta Anadolu Ajansı olmak üzere bu manipülasyonu, bu spekülasyonu yapıp inanılmaz bir şekilde GÜBRETAŞ'ın değerlerini artırıyor ve 100 liraya çıkarıyor. ve ondan sonra ciddi bir çöküş yaşanıyor.

"GÜBRETAŞ'TA, ÇİFTÇİNİN ALIN TERİYLE KURULAN ŞİRKETTEN SOYGUN VE TALAN"

İşte burada inanılmaz bir soygun ve vurgun var. Yanı sıra, bir daha ismini kayıtlara geçmesi için söyleyeceğim. İris Akademi'nin yöneticisi olan ve arkasında Fahrettin Poyraz'ın olduğunu biliyoruz Adnan Yüce isminde bir adamla bu borsada inanılmaz manipülasyonlar yapıyorlar. Fark ediliyor, 2021 yılında ne oluyor peki? 2021 yılında Devlet Denetleme Kurulu burayı denetliyor, teftiş ediyor. Peki, teftişi yapan Devlet Denetleme Kurulunun başında kim var? Yunus Arıncı, şu anda içeride. O zamanlar bu korkunç kepazelik, bu rezalet Devlet Denetleme Kurulu' nun kayıtlarına girmesine rağmen bu raporu saklıyorlar ama bu rapor bir gün ortaya çıkacak ve çiftçinin alın terine, göz nuruna, emeğine, onun parasıyla kurulmuş hem müşterisi hem ortağı olan bu şirketten nasıl büyük bir soygun ve talan yapılmış, tek tek ortaya çıkacak ve bütün muhatapları milletin önünde yemin ediyorum ve söz veriyorum hesap verecektir."