ÇOMÜ öğrencileri hayvanlarda acil durumlarda neler yapılması gerektiğini öğrendi - Son Dakika
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ÇOMÜ öğrencileri hayvanlarda acil durumlarda neler yapılması gerektiğini öğrendi

ÇOMÜ öğrencileri hayvanlarda acil durumlarda neler yapılması gerektiğini öğrendi

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) öğrencileri, "Patilere Umut Sosyal Sorumluluk Projesi" kapsamında hayvanlarda acil durumlarda neler yapılması gerektiğini öğrendi. Proje kapsamında düzenlenen konferansta veteriner hekim Görkem Bakır, hayvanlara nasıl müdahale edileceğini anlattı. Ayrıca sigortacı Alparslan Burak Sütlaş da hayvanlarla ilgili sigorta bilgilerini paylaştı.

07.05.2024 10:25
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Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) öğrencilerinin yürüttüğü "Patilere Umut Sosyal Sorumluluk Projesi" kapsamında, Çanakkale Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Rehabilitasyon Merkezi Müdürü veteriner hekim Görkem Bakır, hayvanlarda acil durumlarda neler yapılması gerektiğini anlattı.

ÇOMÜ Çanakkale Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı öğrencileri, sosyal sorumluluk dersi kapsamında havan sağlığı, hayvan hakları ve acil durumlarda neler yapılması gerektiğine ilişkin farkındalık oluşturmak amacıyla "Patilere Umut Sosyal Sorumluluk Projesi"ni hayata geçirdi.

Öğrenciler projenin ilk ayağında Çanakkale Belediyesi Kedi Köyü'nde evleri boyadı. Projenin ikinci aşamasında Çanakkale Belediyesi Yeşil Yerel Yönetim ve Kültür Merkezi Binasında hayvanlara ilk yardımın nasıl yapılması gerektiğiyle ilgili konferans düzenledi.

Veteriner hekim Bakır, kaza anında hayvanlara nasıl müdahale edileceği ve nasıl sargı yapılacağını oyuncak köpek üzerinde uygulamalı olarak gösterdi.

Bakır, bazı çiçek veya çikolataları yediklerinde zehirlenen hayvanlara nasıl müdahale edileceğine ilişkin bilgi verdi.

Hayvanların yaralandığı kazalarda sigortaların kapsamı anlatıldı

Sigortacı Alparslan Burak Sütlaş da hayvanlarla ilgili sigorta şekillerine ilişkin bilgi sundu.

Evcil ve çiftlik hayvanlarının sigorta ile koruma altına alınabildiğini anlatan Sütlaş, trafik kazaları ve sonrasında neler yapılması gerektiğine ilişkin görüşlerini aktardı.

Özellikle sokak hayvanlarının karıştığı kazalarda veterinere götürülen hayvanın tedavi masraflarının sigortalar tarafından karşılanması ile ilgili bilgiler de veren Sütlaş, sürücülere poliçelerinde hayvanların karıştığı kazaları karşılayıp karşılamadığı bakmalarına ilişkin tavsiyelerde bulundu.

Çanakkale Kent konseyi Hayvan Hakları Çalışma Grubu, Çanakkale Mor Pati Derneği üyeleri, Kızılay gönüllüleri ve üniversite öğrencilerinin katıldığı konferans sonunda, katılımcılara hayvan maması ile anahtarlık ve kalem hediye edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ÇOMÜ öğrencileri hayvanlarda acil durumlarda neler yapılması gerektiğini öğrendi - Son Dakika

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