Conte'den İsrail'e Silah Ambargosu Çağrısı - Son Dakika
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Conte'den İsrail'e Silah Ambargosu Çağrısı

5 Yıldız Hareketi lideri Conte, Gazze saldırıları nedeniyle İsrail'e silah ambargosu uygulanmasını istedi.

03.04.2025 22:46
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İtalya'da parlamentodaki ikinci büyük muhalefet gücü konumundaki 5 Yıldız Hareketi'nin (M5S) lideri Giuseppe Conte, İsrail'in Gazze'deki saldırıları nedeniyle Tel Aviv'e kapsamlı silah ambargosu uygulanması çağrısında bulundu.

Conte, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail yönetimine tepki gösterdi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Filistinlilere yönelik saldırılarını sürdüğünü aktaran Conte, "24 saat içinde 100'den fazla ölü var. İki hafta içinde 300'den fazla öldürülen çocuk, bir sağlık kliniğine yönelik saldırılar ve ölümler, hamile kadınların ve çocukların hayatını kaybetmesine neden olan ev saldırıları, elleri bağlı halde bulunan sağlık görevlileri, ambulanslara açılan ateş… Netanyahu hükümetinin son günlerde Gazze ve Refah'taki Filistinlilere karşı yürüttüğü vahşet budur ve İtalya ile Avrupa bunu kayıtsızca izliyor." ifadelerini kullandı.

Conte, bu konuyu gündeme getirmenin yasakmış gibi, dile getirenlerin antisemitizmi körüklemekle suçlandığına dikkati çekerek, içinde bulundukları durumu "akıl almaz" olarak niteledi.

Avrupa Parlamentosu'nun, dün yaşanan bu katliam karşısında sadece "endişesini" dile getirdiğine dikkati çeken Conte, "Bunun hiçbir anlamı yok. İsrail'e karşı tam kapsamlı bir silah ambargosu uygulanmalı ve hükümet yetkilileri ile destekçilerine ağır ekonomik ve diplomatik yaptırımlar getirilmelidir. Filistin Devleti tanınmalıdır. İkiyüzlülük perdesi çoktan yırtıldı." yorumunu yaptı.

İtalya'nın kuzeyindeki Milano kentinde de yüzlerce kişi, İsrail ordusunun Gazze'de Filistinli gazetecileri öldürmesini protesto etmek için İtalyan devlet televizyonu RAI'nin önünde toplandı.

Ellerindeki Filistin bayraklarıyla protestocuların, Gazze'de Filistinli gazetecilerin öldürülmesine tepki gösterdi.

Göstericiler, Orta Doğu konusunda İsrail yanlısı bir politika izledikleri gerekçesiyle Başbakan Giorgia Meloni ve hükümeti aleyhinde de sloganlar atarak protestolarını sürdürdü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Conte'den İsrail'e Silah Ambargosu Çağrısı - Son Dakika

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