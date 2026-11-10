COP eski başkanları, Bakan Kurum'a COP31 için uygulama vurgulu destek bildirisi verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

COP eski başkanları, Bakan Kurum'a COP31 için uygulama vurgulu destek bildirisi verdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Eski COP başkanları, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a destek bildirisini okudu. Ortak metinde COP31'de önceliğin uygulamaya geçmek olduğu, Avustralya ve Türkiye'nin COP31 başkanlığı sürecinde destekleneceği belirtildi.

COP'un önceki dönem başkanları Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a desteklerini içeren "COP Eski Başkanlarından Ortak Bildiri"yi okudu.

COP21 Başkanı Laurent Fabius, COP31 Müzakereler Başkanı ve Avustralya İklim Değişikliği ve Enerji Bakanı Chris Bowen, COP26 Başkanı Alok Sharma, COP24 Başkanı Michal Kurtyka, COP30 Başkanı Andre Aranha Correa do Lago Bakan Kurum'a desteklerini içeren "COP Eski Başkanlarından Ortak Bildiri"yi okumak için bir araya geldi.

Eski Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Birleşmiş Milletler (BM) 75'inci Genel Kurulu Başkanı Volkan Bozkır, burada yaptığı konuşmada, COP'un dünyadaki en büyük organizasyonlardan biri olduğunu belirterek bu organizasyonun içinde sadece hükümetlerin değil, sivil toplum örgütlerinin, iş dünyasının, üniversitelerin ve dünya hakkında endişe taşıyan bütün tarafların bulunduğunu ifade etti.

COP31'in önceliği "uygulamaya geçmek" olacak

COP21 Başkanı Fabius, önceki dönem COP başkanlarının Paris Antlaşması'nın uygulamasına katkıda bulunacak öneriler sunmak üzere bir araya geldiğini ve ortak bir bildiri hazırladıklarını aktardı.

Bildiride düzenlenen COP toplantıları arasında bir daimi bağlantı ve devamlılık olması gerektiğinin altını çizdiklerini belirten Fabius, ayrıca COP21'den COP31'e kadar olan katkıların özetine yer verdiklerini söyledi.

Fabius, bildiride, iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında atılan adımlar neticesinde bir iyileşme gözlemlendiğini ancak öte yandan bu adımların yeterli olmaktan çok uzak olduğuna işaret ettiklerini kaydetti.

Elektrifikasyon, metan gazı azaltımı, okyanuslar, iklim finansmanı, çok taraflılık gibi unsurların COP31'in öncelikleri arasında olması gerektiğini vurgulayan Fabius, COP31'in en önemli noktasının uygulamaya geçmek olduğunu ifade etti.

Fabius, bildirinin son maddesinde "Müzakereler başkanı Avustralya'yı ve Türkiye'yi, COP31 başkanlığı esnasında destekleyeceğiz ve basın toplantılarına hep birlikte destek olacağız. COP31 çok taraflılık anlamında güveni güçlendirecek ve bunu da kolektif kararlarımızın neler yapabileceğini göstererek kanıtlayacak." ifadelerini kullandıklarını söyledi.

Dünyadaki enerji krizi

COP31 Müzakereler Başkanı ve Avustralya İklim Değişikliği ve Enerji Bakanı Bowen, dünyanın en büyük enerji kriziyle karşı karşıya olduğuna dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Bütün bu zorlu ortamda yani çoklu krizli ortamda gerçekten çok büyük çabalar gösterdik ama iyi haber şu ki; bu krizlerin üstesinden gelebilmek için vereceğimiz cevap aynı. Daha ileriye taşımak ve yapabildiğimiz her yerde elektrifikasyonu sağlamak. Bizim misyonumuzun en büyük temeli bu."

Bowen, 1,5 derece hedefine ulaşabilmek için tüm dünyada elektrifikasyonun artırılması gerektiğine dikkati çekerek bunun aynı zamanda enerji güvenliği açısından da çok önemli olduğunu vurguladı.

Kaynak: AA
Murat KurumAvustralyaTürkiyeEnerjiGüncelCOP31ÇevreDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bakan Gürlek’ten Yeni Partili Özer’e: Milletvekili olmasaydın evin aranacaktı Bakan Gürlek'ten Yeni Partili Özer'e: Milletvekili olmasaydın evin aranacaktı
Real Madrid’in zemin teknolojisi ağızları açık bıraktı Real Madrid'in zemin teknolojisi ağızları açık bıraktı
Polat Alemdar’dan Memati’ye büyük ayıp Polat Alemdar'dan Memati'ye büyük ayıp
Kura çekiminde ilginç anlar Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı uyardılar: Yenilememiz gerekiyor Kura çekiminde ilginç anlar! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı uyardılar: Yenilememiz gerekiyor
Araç sahiplerine müjde Akaryakıtta çifte indirim kapıda Araç sahiplerine müjde! Akaryakıtta çifte indirim kapıda
Şengül Teyze’den “Oğlum“ dediği Ankara Abisi için şoke eden sözler Şengül Teyze'den "Oğlum" dediği Ankara Abisi için şoke eden sözler
12:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Atatürk’ü anma törenine damga vuran sözler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Atatürk'ü anma törenine damga vuran sözler
11:58
Ata’ya saygı duruşu kavgayla gölgelendi
Ata'ya saygı duruşu kavgayla gölgelendi
11:56
Riva’da duygu dolu anlar Milliler Atatürk’ü andı
Riva'da duygu dolu anlar! Milliler Atatürk'ü andı
11:20
Atatürk Anıtı’na çelenk bırakan Cemil Tugay’ı yuhaladılar
Atatürk Anıtı'na çelenk bırakan Cemil Tugay'ı yuhaladılar
11:09
Fenerbahçe’de yaprak dökümü Emre Belözoğlu hepsini takımdan yolluyor
Fenerbahçe'de yaprak dökümü! Emre Belözoğlu hepsini takımdan yolluyor
10:59
Mustafa Sarıgül’ün eski eşi Aylin Kotil sessizliğini bozdu
Mustafa Sarıgül'ün eski eşi Aylin Kotil sessizliğini bozdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2026 13:09:39. #.0.3#
SON DAKİKA: COP eski başkanları, Bakan Kurum'a COP31 için uygulama vurgulu destek bildirisi verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android