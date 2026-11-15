COP31 Antalya'da AK Parti Kadın Kolları atıktan değere paneli düzenledi - Son Dakika
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COP31 Antalya'da AK Parti Kadın Kolları atıktan değere paneli düzenledi

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COP31 Antalya\'da AK Parti Kadın Kolları atıktan değere paneli düzenledi
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AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları, COP31 kapsamında Antalya'da 'Atıktan Değere' paneli düzenledi. Panelde kadınların artık yalnızca farkındalık oluşturmadığı, teknoloji geliştirip işletme kurarak üretime ve ekonomiye yön verdiği dile getirildi.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları tarafından, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında "Atıktan Değere: Döngüsel Ekonominin Kadın Liderleri" başlıklı panel düzenlendi.

Türkiye'nin ev sahipliğinde, Antalya'da gerçekleştirilen COP31'de AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları'nın standındaki panel, Türkiye Çevre Ajansı İletişim Direktörü, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları MKYK üyesi Zeynep Coşkun'un moderatörlüğünde, Burpol Polimer Yönetim Kurulu Üyesi İlkay Yıldırım, Dönüştüren Kadınlar Derneği Başkanı Nagihan Çakır Yılmaz, Kadın İşveren ve Sanayiciler Derneği (KAİSDER) Yönetim Kurulu Başkanı Mehlika Gider ve TOMRA Collection Türkiye ve Orta Asya Kamu İlişkileri Kıdemli Başkan Yardımcısı İlkim Yiğit'in katılımıyla yapıldı.

Zeynep Coşkun, yaptığı konuşmada, atığı artık yalnızca bertaraf edilmesi gereken bir sorun olarak değil, yeni ham maddelere, yeni ürünlere, ekonomik fırsatlara ve istihdama dönüşebilecek değerli kaynaklar olarak gördüklerini söyledi.

Dönüşüme liderlik eden kadınları da konuşacaklarını belirten Coşkun, "Çünkü kadınlar artık sürdürülebilirlik alanında yalnızca farkındalık oluşturan değil, teknoloji geliştiren, işletmeler kuran, üretime yön veren ve ekonomik değer yaratan aktörler." dedi.

Çevre Ajansının 81 ilde Depozito Yönetim Sistemi kapsamında makineleri olduğunu anlatan Coşkun, el terminalleri sayesinde de artık makine bulunmayan bakkallarda, hatta muhtarlıklarda bile ambalaj toplandığını??????? belirtti.

Coşkun, şu ana kadar 780 milyon ambalaj topladığına dikkati çekerek, sıfır atık konusunu Türkiye'nin çabuk benimsediğini vurguladı.

"Sadece belediyelerden 3 milyon ton plastik atık çıkıyor"

Burpol Polimer Yönetim Kurulu Üyesi Yıldırım da yüksek performanslı plastik ham maddeler ürettiklerini, bu ham maddeleri ayrıştırarak, onları bir endüstriyel reçete vasıtasıyla otomotiv, beyaz eşya sektöründe, savunma sanayiinde kullanılan plastik ham maddelere çevirdiklerini söyledi.

Yıldırım, "Sadece plastik atık olarak ülkemizde yani sizin evinizde kullandığınız o plastik yoğurt kovaları, naylon ambalajlar, çevrenize bakın bir sürü plastikler var. Biz bunları atık olarak değerlendirmemiz gerekiyor. Sadece plastik olarak 10 milyon tonun üzerinde. Sadece belediyelerden 3 milyon ton plastik atık çıkıyor. 2017'den 2025'e biz toplam 10 milyon ton geri dönüştürmüşüz." bilgisini paylaştı.

Plastiği dönüştürerek, kapı paneli, torpido gözü gibi ürünlere dönüştürdüklerinin altını çizen Yıldırım, atığın milli servet olduğunu söyledi.

Dönüştüren Kadınlar Derneği Başkanı Yılmaz da 81 ilden kızartma yapılan bitkisel atık yağına kadar tüm atıkları toplayarak, dönüştürdüklerini vurguladı.

Atık yönetimi alanında 22 yıldır bilgilendirme çalışmaları yaptıklarını aktaran Yılmaz, "Kaynağından ayrı toplamak atık geri dönüşümü için çok kıymetli. Depozito iade sistemi öncesi giden plastik ham maddeler ile şu ankiler arasında çok ciddi fark var. Atığı bulaş görmeden ayrı toplarsanız atık daha kıymetli ve geri dönüştürülebilir hale geliyor." diye konuştu.

Yılmaz, girişimciliğin sadece şirket kurmak, yönetmek olmadığını, herkesin evinde atığını ayrıştırmasının da önemli olduğunu ifade etti.

Kadın dayanışmasının önemi

KAİSDER Yönetim Kurulu Başkanı Gider ise kadın dayanışmasının önemli olduğunu kaydederek, kadın işletmelerinin güçlenmesini, hem yönetimde hem temsillerde daha çok kadının olmasını istediklerini söyledi.

Atığın da bir kaynak olduğunu anlatan Gider, farkındalığın ötesinde davranışsal değişime geçmek gerektiğini sözlerine ekledi.

TOMRA Collection Türkiye ve Orta Asya Kamu İlişkileri Kıdemli Başkan Yardımcısı Yiğit, zorlu yollardan geçerek, daha başarılı olduklarını vurguladı.

Yiğit, sıfır atık için depozito iade sisteminin en önemli çıkış noktası olduğunu anlattı.

AK Parti Bursa Milletvekili, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkanı Emel Gözükara Durmaz, katılımcılara teşekkür plaketi verdi.

Kaynak: AA
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