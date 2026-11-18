Dijital sanatçı Gökhan Doğan, beyin dalgalarını dijital sanat eserine dönüştüren interaktif çalışmasıyla COP31 katılımcılarına doğa ve sanat arasındaki ilişkiyi deneyimletiyor.

Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında sergilenen "My: Celium" adlı eser, ziyaretçilerin beyin aktivitelerini EEG teknolojisiyle anlık olarak görsel ve işitsel deneyime dönüştürüyor.

Doğadaki canlılar arasındaki görünmez iletişim ağlarından ilham alınarak tasarlanan eser, insan ile doğa arasındaki bağı yeniden kurmayı amaçlıyor. Yerli ve yabancı katılımcıların ilgi gösterdiği çalışma, ziyaretçilere interaktif bir deneyim sunuyor.

Dijital sanatçı Gökhan Doğan, AA muhabirine, dijital teknolojileri görsel sanatlarla birleştirerek deneyim odaklı eserler ürettiğini söyledi.

"My: Celium"un EEG bandı aracılığıyla katılımcıların beyin aktivitelerini ölçtüğünü belirten Doğan, bu verilerin eserin görsellerini ve müziğini anlık olarak değiştirdiğini ifade etti.

Doğan, önceden hazırlanmış bir video yerine yazılımlar aracılığıyla sürekli değişen bir sanat deneyimi sunduklarını aktararak, katılımcıların beyin aktivitelerine göre farklı doğal ortamların ortaya çıktığını kaydetti.

Beyin aktivitelerine göre farklı doğal alanlar katılımcıların karşısına çıkıyor

Eserin çıkış noktasının, mantarların toprak altında oluşturduğu ağ yapısı olarak bilinen miselyum olduğunu anlatan Doğan, bu sistemin ağaçlar ve diğer organizmalar arasında iletişimi sağladığını dile getirdi.

Doğan, doğanın milyonlarca yıldır insan müdahalesi olmadan geliştirdiği bu iletişim ağından etkilendiğini belirterek, "Bu düşünceden yola çıkarak böyle bir eser ürettim. Miselyum ağının insanlarla doğa arasındaki ilişkiyi yeniden simüle etmeye çalışıyoruz." dedi.

Eserin katılımcılara rüya formunda bir deneyim sunduğunu vurgulayan Doğan, "Beyin frekanslarına göre belirlenen beş farklı kategori, eserin görsel ve işitsel içeriğini şekillendiriyor. Umut, emek ve heyecan gibi ruh hallerine göre beyin aktiviteleri ölçülüyor ve katılımcıların karşısına farklı doğal alanlar çıkıyor." ifadelerini kullandı.

Doğan, deneyimin katılımcıların ruh haline göre değiştiğini bildirerek, "Bandı takan kişiler genellikle heyecanla orman ortamında başlıyor. Zamanla kendilerini bırakarak meditatif bir deneyime geçtiklerinde su altı ortamıyla karşılaşıyor. Mekanlar ve senaryo değişirken müzik de kişiye özel üretiliyor." diye konuştu.

Eserde Türkiye'nin 102 doğal miras alanından elde edilen verilerin kullanıldığına işaret eden Doğan, ormanların ve doğal alanların üç boyutlu LİDAR taramalarından oluşturulan arşivin önemli bir kaynak olduğunu söyledi.

Doğan, "Eserle ziyaretçilerin doğayla aralarındaki bağı fark etmelerini amaçladık. Katılımcıların doğanın bir parçası olduğunu hissetmelerini istiyoruz. Bizim düşünce sistemimizle, beyin yapılarımızla, hissettiklerimizle doğanın bir karşılığı var. İnsanların bu bağlantıyı yeniden kurabilmesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Eseri şu ana kadar binden fazla kişinin deneyimlediğini belirten Doğan, ziyaretçilerin doğa, bilim ve sanatı bir arada deneyimlemesinden memnuniyet duyduklarını sözlerine ekledi.