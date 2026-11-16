COP31'de çocuklara denge bisikleti eğitimi veriliyor, parkuru bitiren madalya alıyor - Son Dakika
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COP31'de çocuklara denge bisikleti eğitimi veriliyor, parkuru bitiren madalya alıyor

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COP31\'de çocuklara denge bisikleti eğitimi veriliyor, parkuru bitiren madalya alıyor
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Antalya'da COP31 kapsamında kurulan Yeşil Bölge'deki eğitim parkında çocuklara denge bisikletiyle trafik ve çevre eğitimi veriliyor. Türkiye Bisiklet Federasyonu yetkilisi Harun Onay, yaklaşık 5 dakikalık parkuru tamamlayan çocuklara süper kahraman madalyası verildiğini söyledi.

Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından Gençlik ve Spor Bakanlığının katkılarıyla kurulan parkta, çocuklara denge bisikletiyle trafik ve çevre eğitimi veriliyor.

COP31'deki Yeşil Bölge'de oluşturulan Gençlik ve Çocuk Merkezi alanında bisikletin iklim için önemi anlatılıyor.

Alandaki "Ben bir bisikletli çevreci süper kahramanım" yazılı panoyla çocukların kendilerini doğayı koruyan birer kahraman olarak görmeleri ve bisiklet sevgisiyle çevre sorumluluğu arasında bağ kurmaları sağlanmaya çalışılıyor.

Türkiye Bisiklet Federasyonu Sürdürülebilirlik ve Sosyal Etkinlikler Kurulu Üyesi Harun Onay, AA muhabirine, COP31 kapsamında sürdürülebilirliği, temiz çevre anlayışını ve bisiklet farkındalığını güçlendirmek adına Yeşil Bölge'de çocuk eğitim parkı kurduklarını ifade etti.

Parkura gelen çocukların pedalları olmayan küçük denge bisikletleriyle trafik eğitim parkurunda trafikte nasıl davranacaklarını öğrendiğini ifade eden Onay, "Küçük çocuklar oldukları için bazen çok eğlenmek isteseler de özellikle kırmızı ışık, yeşil ışık kavramına çok fazla dikkat ediyoruz. İki turdan oluşan yaklaşık 5 dakikalık bir eğitim veriyoruz." dedi.

"Şehirlerimizin yüzde 90'ında bisiklet kullanılabilir"

Bisiklet ile iklim arasındaki ilişkiye dikkati çeken Onay, bisikletin karbon emisyonu açısından sıfır salınıma sahip bir ulaşım aracı olduğunu vurguladı.

Türkiye coğrafyası ele alındığında şehirlerin yüzde 90'ında bisikletin kullanılabileceğini belirten Onay, şunları kaydetti:

"Toplumda çok fazla yer bulmasa da şu anda bisiklet hızlı bir ulaşım aracı. Bulunduğunuz şehirde arabanıza bindiniz, çarşıya gittiniz, işlerinizi göreceksiniz. Bu mesafe 5 kilometre diyelim. Arabayla bisiklet arasında 5 dakika fark ediyor ve maliyeti sıfır, karbon salınımı sıfır, doğayı koruma maksimum seviyede. Aynı zamanda çok da ciddi kardiyo sporu yapmış oluyorsunuz. Kalbiniz güçleniyor, vücudunuzun direnci artıyor. Bisikletin gerek dünyaya gerek insan sağlığına çok ciddi katkıları var."

Parkuru tamamlayana süper kahraman madalyası

Eğitim parkına ilginin yüksek olduğunu dile getiren Onay, parkuru tamamlayan çocuklara madalya verdiklerini söyledi.

Onay, "Süper kahraman madalyası onlar için ayrı bir heyecan oluyor. Parkuru tamamlamak, hepsinin şampiyon olduğunu görmek müthiş bir heyecan veriyor. İçlerinden muhakkak bisiklet kullanımına devam edecek gençler de yetişecektir." diye konuştu.

Kaynak: AA
AntalyaUlaşımTrafikGüncelCOP31ÇevreSporSon Dakika

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