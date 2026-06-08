COP31 Görüşmeleri Bonn'da Yapıldı - Son Dakika
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COP31 Görüşmeleri Bonn'da Yapıldı

08.06.2026 20:29
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Murat Kurum, Bonn Konferansı'nda iklim eylem gündemini ve COP31 hazırlıklarını ele aldı.

COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Almanya'daki "Bonn İklim Değişikliği Konferansı" kapsamında, Avustralya İklim Değişikliği ve Enerji Bakanı Chris Bowen, Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Yardımcısı Marcos Neto ve BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Sekreteryası İcra Direktörü Simon Stiell ile görüştü.

Kurum, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Chris Bowen ile görüşmelerinde COP31 Başkanlığı vizyonu doğrultusunda "Eylem Gündemi"nin önceliklerini paylaşarak, somut sonuçlar üretecek alanları ele aldıklarını aktardı.

Bonn'da yürütülen müzakereleri, COP31'de alınacak kararlara zemin oluşturması bakımdan çok önemsediklerini vurgulayan Kurum, Avustralya ile yakın işbirliğini kararlılıkla sürdürmeye devam edeceklerinin altını çizdi.

COP31 Başkanı Kurum, BM Genel Sekreter Yardımcısı Marcos Neto ile görüşmesinde ise COP31'e giden süreci değerlendirip, Türkiye'nin ev sahipliğini yapacağı zirveye yönelik hazırlıkları ve gelecek dönemde atılacak adımları ele aldıklarını kaydetti.

Kurum, Simon Stiell ile görüşmesinde ise COP31 hazırlıkları sürecinde, UNFCCC Sekretaryası ile yürüttükleri yakın işbirliğini ve ilk Küresel Durum Değerlendirmesi sonuçlarının somut iklim eylemlerine dönüştürülmesi hedefini değerlendirdiklerini, Bonn sürecinde ortaya çıkacak değerlendirmelerin ortak hedeflere sağlayacağı katkıları ele aldıklarını belirtti.

Kaynak: AA

Murat Kurum, Politika, Enerji, Güncel, COP31, Çevre, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel COP31 Görüşmeleri Bonn'da Yapıldı - Son Dakika

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