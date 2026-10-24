COP31 için Brezilya'dan yola çıkan bisiklet ekibi Ankara'ya ulaştı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

COP31 için Brezilya'dan yola çıkan bisiklet ekibi Ankara'ya ulaştı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
COP31 için Brezilya\'dan yola çıkan bisiklet ekibi Ankara\'ya ulaştı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ulaşım kaynaklı karbon emisyonuna dikkati çekmek için Brezilya'dan yola çıkan bisiklet ekibi Ankara'ya ulaştı. Ekip, 9 Kasım'da Antalya'da düzenlenecek COP31'e katılmayı hedefliyor ve niyet mektuplarını Murat Kurum'a teslim edecek.

Ulaşım kaynaklı karbon emisyonunun azaltılmasında bisiklet kullanımının yaygınlaştırılmasına dikkati çekmek amacıyla Brezilya'dan yola çıkan "The COP31 Bike Ride" ekibi, Ankara'ya ulaştı.

Ankara'daki Kuğulu Park'ta basın açıklaması yapan ekip, 9 Kasım'da Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı'nın (COP31) düzenleneceği Antalya'ya ulaşmayı hedefliyor.

Ekibin gönüllüsü ve Türkiye Koordinatörü Linda Nihan Lafçı, AA muhabirine, 7 Ekim'de Bulgaristan sınırındaki Dereköy Sınır Kapısı'ndan farklı ülkelerden 10 bisikletlinin Türkiye'ye giriş yaptığını belirterek, ekibin Antalya'da yapılacak COP31'e katılacağını söyledi.

Ekibin 10 talebi olduğunu söyleyen Lafçı, "Bu bisikletler ve gönüllüler 10 tane talep taşıyorlar. Bu taleplerimizi belediye yetkilileriyle konuşarak geçiyoruz." dedi.

Lafçı, 2030 yılına kadar özellikle şehirlerarası ve günlük yolculuklar için yayalaştırma, bisikletli ulaşım ve toplu taşıma entegrasyonu sağlanması gerektiğini ve bu bağlantıları içeren temel bir bisiklet yolu ağı oluşturulmasını istedi.

Ankara başta olmak üzere Türkiye'de otomobil merkezli ulaşımın önceliklendirildiğini ifade eden Lafçı, bunun değiştirilmesini talep etti.

Okulların, toplu taşıma merkezlerinin, yerel dükkanların ve yeşil alanların yakınında bisiklet ve yaya için ayrılmış alanları 2030 yılına kadar artırılmasını talep eden Lafçı, "Bunlar 2035 değil, 2050 değil. Bunlar bizim 2030 hedeflerimiz ve yapabiliriz. 'Yolu paylaş' diyebiliriz veyahut da yayalaştırma yapabiliriz." dedi.

Lafçı, hazırladıkları niyet mektuplarını da COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a teslim edeceklerini söyledi.

Kaynak: AA
Kuğulu ParkMurat KurumBrezilyaAntalyaGüncelAnkaraCOP31YaşamSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

73 çalışanlı şirket 750 milyon dolara satıldı İşçiler milyoner oldu 73 çalışanlı şirket 750 milyon dolara satıldı! İşçiler milyoner oldu
Bir kişiyle başlıyor, tüm aileyi sarıyor Hastaneler doldu taştı Bir kişiyle başlıyor, tüm aileyi sarıyor! Hastaneler doldu taştı
Devlet desteğiyle çiftçi olan genç kadın, hayallerine kavuştu Devlet desteğiyle çiftçi olan genç kadın, hayallerine kavuştu
Bir kenti ayağa kaldıran görüntü Elinde bıçakla öldüresiye darp etti Bir kenti ayağa kaldıran görüntü! Elinde bıçakla öldüresiye darp etti
Hayatı tek bir hesapla karardı 250 yıla kadar hapis riski var Hayatı tek bir hesapla karardı! 250 yıla kadar hapis riski var
Metroda yaşlı adamın eline tutuşturduğu kağıda isyan etti Metroda yaşlı adamın eline tutuşturduğu kağıda isyan etti
13:51
Altınbaş Yönetim Kurulu Üyesi Sofu Altınbaş ve Titanic Hotel yöneticisi gözaltında
Altınbaş Yönetim Kurulu Üyesi Sofu Altınbaş ve Titanic Hotel yöneticisi gözaltında
12:50
Yunan televizyonunda dikkat çeken itiraf: Türkiye bizi hazırlıksız yakaladı
Yunan televizyonunda dikkat çeken itiraf: Türkiye bizi hazırlıksız yakaladı
11:55
Türkiye’de bir araya gelen 8 ülkeden ortak açıklama
Türkiye'de bir araya gelen 8 ülkeden ortak açıklama
11:49
Vanlı Kara Haydar ve Çağla Öz hakkında “Pembe oda“ iddiası
Vanlı Kara Haydar ve Çağla Öz hakkında "Pembe oda" iddiası
11:48
Aziz Yıldırım’dan Fenerbahçe’ye veda: Mayıstan sonra yokum
Aziz Yıldırım'dan Fenerbahçe'ye veda: Mayıstan sonra yokum
11:37
Ürdün’de kilise saldırısı sonrası Kralı II. Abdullah’tan intikam yemini: Demir yumrukla cezalandırılacaklar
Ürdün'de kilise saldırısı sonrası Kralı II. Abdullah'tan intikam yemini: Demir yumrukla cezalandırılacaklar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2026 14:12:30. #.0.3#
SON DAKİKA: COP31 için Brezilya'dan yola çıkan bisiklet ekibi Ankara'ya ulaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei