COP31 için Brezilya\'dan yola çıkan bisiklet ekibi Ankara\'ya ulaştı

Ulaşım kaynaklı karbon emisyonunun azaltılmasında bisiklet kullanımının yaygınlaştırılmasına dikkati çekmek amacıyla Brezilya'dan yola çıkan "The COP31 Bike Ride" ekibi, Ankara'ya ulaştı.

Ankara'daki Kuğulu Park'ta basın açıklaması yapan ekip, 9 Kasım'da Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı'nın (COP31) düzenleneceği Antalya'ya ulaşmayı hedefliyor.

Ekibin gönüllüsü ve Türkiye Koordinatörü Linda Nihan Lafçı, AA muhabirine, 7 Ekim'de Bulgaristan sınırındaki Dereköy Sınır Kapısı'ndan farklı ülkelerden 10 bisikletlinin Türkiye'ye giriş yaptığını belirterek, ekibin Antalya'da yapılacak COP31'e katılacağını söyledi.

Ekibin 10 talebi olduğunu söyleyen Lafçı, "Bu bisikletler ve gönüllüler 10 tane talep taşıyorlar. Bu taleplerimizi belediye yetkilileriyle konuşarak geçiyoruz." dedi.

Lafçı, 2030 yılına kadar özellikle şehirlerarası ve günlük yolculuklar için yayalaştırma, bisikletli ulaşım ve toplu taşıma entegrasyonu sağlanması gerektiğini ve bu bağlantıları içeren temel bir bisiklet yolu ağı oluşturulmasını istedi.

Ankara başta olmak üzere Türkiye'de otomobil merkezli ulaşımın önceliklendirildiğini ifade eden Lafçı, bunun değiştirilmesini talep etti.

Okulların, toplu taşıma merkezlerinin, yerel dükkanların ve yeşil alanların yakınında bisiklet ve yaya için ayrılmış alanları 2030 yılına kadar artırılmasını talep eden Lafçı, "Bunlar 2035 değil, 2050 değil. Bunlar bizim 2030 hedeflerimiz ve yapabiliriz. 'Yolu paylaş' diyebiliriz veyahut da yayalaştırma yapabiliriz." dedi.

Lafçı, hazırladıkları niyet mektuplarını da COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a teslim edeceklerini söyledi.