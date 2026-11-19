Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) kapsamında gençlerin iklim krizine karşı teknolojik çözümler geliştirdiği 'İklim Teknolojileri Creathonu' tamamlandı. Yarışmada SustAInable birinci, BlueCarbonX ikinci, Sümer Teknoloji üçüncü oldu.

Sıfır Atık Vakfı, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ve T3 Girişim Merkezi iş birliğinde, 'İklim İçin Teknoloji, Gelecek İçin Çözüm!' sloganıyla düzenlenen COP31 İklim Teknolojileri Creathonu'nun final programı, 17-18 Kasım tarihlerinde gerçekleştirildi. Gençleri, girişimcileri ve teknoloji meraklılarını bir araya getiren organizasyonda, iklim değişikliğinin etkilerinin azaltılması, doğal kaynakların verimli kullanılması ve çevresel sorunlara teknolojik çözümler geliştirilmesi hedeflendi.

İLK 3 TAKIM BELLİ OLDU

Farklı disiplinlerden gençlerin katıldığı yarışmada takımlar, sürdürülebilir üretim ve tüketim, kaynak verimliliği, çevre teknolojileri ve döngüsel ekonomi alanlarında geliştirdikleri projeleri jüriye sundu. Demo Day etkinliğinde yapılan değerlendirmelerin ardından SustAInable takımı birinciliği, BlueCarbonX takımı ikinciliği, Sümer Teknoloji takımı ise üçüncülüğü elde etti. Organizasyonun ödül törenine Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş ile T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Kuzucu Hıdır da katıldı.

'SIFIR ATIK İLK KEZ ANA GÜNDEMDE'

Ödül töreninde konuşan Samed Ağırbaş, sıfır atık konusunun iklim değişikliğiyle mücadeledeki önemine dikkati çekti. Birleşmiş Milletler iklim konferanslarının 30 yıldır düzenlendiğini belirten Ağırbaş, "Burada ilk defa gerçekleşen bazı hususlar var. 30 yıldır Birleşmiş Milletler COP toplantılarını icra ediyor. Ancak COP31 itibarıyla sıfır atık ilk defa COP'un ana gündem maddeleri arasına girdi. Biz uzun yıllardır Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin liderliğinde şunu savunuyorduk; şayet dünya iklim değişikliğiyle mücadele etmek, küresel ısınmayı durdurmak istiyorsa atık yönetimini doğru yapmak zorundadır" dedi.

'ATIK KRİZİNİ YÖNETMELİYİZ'

Dünyada atık sorununun giderek büyüdüğünü, plastik kirliliğinin okyanusları tehdit ettiğini ve uzayda da atık sorunu yaşandığını anlatan Ağırbaş, "Bugün artık okyanuslarımızda yeni bir kıtadan bahsediyoruz; plastik kıtası. İnsanoğlu ne yazık ki dünyadaki atık yönetimini beceremedi ve artık uzayı kirletmeye başladık. Dünyada artık atık krizi yönetilemez bir noktada. Uzmanlar uzaydaki atık krizini konuşuyor, tartışıyor. Atık krizini hep birlikte yönetmek zorundayız" diye konuştu.

GENÇLERE ÇAĞRI

İklim değişikliğinin yanı sıra açlık, gıda güvencesi ve suya erişim sorunlarının da uluslararası platformlarda ele alınması gerektiğini vurgulayan Ağırbaş, gençlere küresel sorunlar karşısında daha aktif rol üstlenmeleri çağrısında bulundu. Ağırbaş, "Katılacağınız toplantılarda ülkemizin ve kendinizin vicdanının, merhametinin sesi olmanızı sizlerden istirham ediyorum. Dünyadaki adaletsizlikleri katıldığınız bütün toplantılarda, bütün platformlarda anlatmanızı istiyorum" dedi.

İKLİM İÇİN TEKNOLOJİ

T3 Vakfı ve T3 Girişim Merkezi'nin teknoloji ve girişimcilik alanındaki deneyimi ile Sıfır Atık Vakfı'nın sürdürülebilirlik çalışmalarını buluşturan organizasyonda, gençlerin iklim sorunlarına yönelik yenilikçi fikirler geliştirmesi teşvik edildi. Takım çalışması ve farklı disiplinlerin bir araya gelmesiyle ortaya çıkan projelerin, iklim teknolojileri alanında yeni girişimlere ve iş birliklerine zemin oluşturması hedeflendi.