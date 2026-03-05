Çorlu Belediye Meclisi Toplantısı Gerçekleşti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çorlu Belediye Meclisi Toplantısı Gerçekleşti

Çorlu Belediye Meclisi Toplantısı Gerçekleşti
05.03.2026 10:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorlu Belediye Meclisi, iftar için meclis üyelerine gri pasaport verilmesini kabul etti.

Çorlu Belediye Meclisinin mart ayı olağan toplantısı gerçekleştirildi.

Çorlu Belediye Başkan Vekili Ramazan Sezer başkanlığında yapılan toplantıda gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.

Toplantıda, Bulgaristan'ın Dobriç ve Silistre kentlerinde düzenlenecek iftar programlarına katılacak 26 meclis üyesine, yol giderlerini kendileri karşılamak şartıyla gri pasaport verilmesi oy birliğiyle kabul edildi.

Ayrıca bazı taşınmazların tahsisi, satın alınması ve ağaçlandırma çalışmaları için belediye başkanına protokol yapma yetkisi verilmesine ilişkin maddeler de oy birliğiyle kabul edildi.

- Çorlu'da zabıta denetimleri sürüyor

Çorlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, semt pazarlarında terazi denetimi gerçekleştirdi.

Denetimlerde pazarcı esnafının kullandığı ölçü ve tartı aletleri kontrol edildi.

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, vatandaşların aldıkları ürünlerin ağırlığından şüphe etmeleri durumunda pazar yerlerinde kurulan kontrol terazilerini kullanabileceklerini belirtti.

Zabıta ekipleri, denetimlerin periyodik olarak sürdürüleceğini bildirdi.

Kaynak: AA

Yerel Yönetim, Ramazan Sezer, Tekirdağ, Güncel, Zabıta, İftar, Çorlu, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çorlu Belediye Meclisi Toplantısı Gerçekleşti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sinan Ateş cinayeti davasından dosyası ayrılan sanıklar hakim karşısına çıktı Sinan Ateş cinayeti davasından dosyası ayrılan sanıklar hakim karşısına çıktı
Ankara-Çorum arası yolculuk süresi 1 saat 20 dakikaya inecek Ankara-Çorum arası yolculuk süresi 1 saat 20 dakikaya inecek
Harry Maguire’a hapis cezası Harry Maguire'a hapis cezası
Savaşın yeni matematiği: İran ucuza vuruyor, ABD pahalı savunuyor Savaşın yeni matematiği: İran ucuza vuruyor, ABD pahalı savunuyor
İsviçre Türk Toplumu Zürih’te iftar sofrasında buluştu İsviçre Türk Toplumu Zürih'te iftar sofrasında buluştu
İlginç sürpriz Daha önce gördüğünüz doğum günü kutlamalarını unutun İlginç sürpriz! Daha önce gördüğünüz doğum günü kutlamalarını unutun

09:46
Grasshopper Kadın Futbol Takımı’nın oyuncuları olay oldu
Grasshopper Kadın Futbol Takımı'nın oyuncuları olay oldu
09:05
Ne olacağı merak konusu Savaş dev organizasyonu da vurdu
Ne olacağı merak konusu! Savaş dev organizasyonu da vurdu
08:52
Hatay’da düşürülen balistik füzeyle ilgili İran’dan ilk açıklama
Hatay'da düşürülen balistik füzeyle ilgili İran'dan ilk açıklama
08:31
Savaşın seyrini değiştirecek hamle İran, sahaya yeni silahı sürdü
Savaşın seyrini değiştirecek hamle! İran, sahaya yeni silahı sürdü
08:06
Beyaz Saray “İşbirliği yapmayı kabul ettiler“ dedi, İspanya’dan jet yalanlama geldi
Beyaz Saray "İşbirliği yapmayı kabul ettiler" dedi, İspanya'dan jet yalanlama geldi
07:46
ABD’yi korkutan İran silahı Gizli toplantıdaki itiraflar sızdı
ABD'yi korkutan İran silahı! Gizli toplantıdaki itiraflar sızdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2026 10:18:47. #.0.4#
SON DAKİKA: Çorlu Belediye Meclisi Toplantısı Gerçekleşti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.