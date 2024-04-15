Çorlu Belediyesi Arama ve Kurtarma Ekibi eğitimlerini sürdürüyor.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından "Hafif Düzey Arama Kurtarma" alanında eğitmen eğitimi alarak akredite olan ekip, kamu kurum ve kuruluşlarında "Depremde arama ve kurtarma eğitimi" vermeye devam ediyor.
Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, yaptığı açıklamada, ekibin yaptığı çalışmalarla kısa sürede bölgede tercih edilen bir kurum haline geldiğini belirtti.
Ekibin eğitimlerinin süreceğini aktaran Sarıkurt, şunları kaydetti:
"Afet bölgesinde yürütülecek çalışmalardan afet bölgesinde konuşlanmaya, ekipman kullanımından enkaz alanında arama ve kurtarmaya kadar çok sayıda eğitimlerin birleşiminden oluşan Depremde arama ve kurtarma eğitimi, afetselliği yüksek ülkemizde yaşanabilecek afetler sonrası görev alabilecek pek çok insan yetişmesi yönünden memnuniyet verici. Çorlu Belediyesi Arama ve Kurtarma Ekibi, Trakya bölgesinde bu alanda akredite edilen tek ekiptir. Ekip üyesi eğitmenlerimiz İl Jandarma Komutanlığı, İl Müftülüğü personeli, Çorlu Belediyesi ve Çerkezköy Belediyesi'nden 156 personele teorik ve saha uygulamalı eğitim verdi."
Çorlu Belediyesi, iftar sofralarında 34 bin 500 kişiyi ağırladı
Çorlu Belediyesince 26 mahalle ve 17 ayrı noktada düzenlenen iftar organizasyonlarında 34 bin 500 kişi bir araya geldi.
Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, yaptığı açıklamada, kentin farklı noktalarında kurulan geleneksel iftar sofralarında Çorlu halkıyla buluştuklarını belirtti.
Düzenledikleri 17 iftar programının da birlik ve beraberlik ortamında geçtiğini dile getiren Sarıkurt, "34 bin 500 hemşehrimizle bereketli iftar sofralarımızda oruçlarımızı birlikte açtık. Birlik ve beraberlik içinde bir ramazan ayını daha geride bıraktık. Ramazan ayı süresince bir yandan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza dokunmaya çalışırken geleneksel hale getirdiğimiz iftar sofralarımızda kıymetli hemşehrilerimizle buluştuk." ifadelerini kullandı.
Ergene Velimeşespor, Eynesil Belediyespor'u 3-0 mağlup etti
Türkiye 3. Futbol Ligi 2. Grupta mücadele eden Ergene Velimeşespor Eynesil Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.
Eynesil İlçe Stadında oynanan, ilk yarısı golsüz sona eren maçta Ergene Velimeşespor, 57. dakikada Fatih, 67. dakikada Okan ve oyuna ikinci yarıda Yusuf'un yerine dahil olan Mete'nin 70. dakikadaki golleri ile karşılaşmayı 3-0 kazandı.
İki takım arasında ligin ilk yarısında Velimeşe'de oynanan maçı Eynesil Belediyespor 4-3 kazanmıştı.
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