Çorlu'da Anız Yangını Kontrol Altına Alındı
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde çıkan anız yangını, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde çıkan anız yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yenice Mahallesi yakınlarında henüz bilinmeyen nedenle hasat edilmiş buğday tarlasında yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışmasıyla söndürülen yangında, yaklaşık 250 dekar tarım arazisi ve 100 saman balyası zarar gördü.
Kaynak: AA
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