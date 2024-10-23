Çorlu'da bıçaklı kavga: Bir kişi öldü - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çorlu'da bıçaklı kavga: Bir kişi öldü

Çorlu\'da bıçaklı kavga: Bir kişi öldü

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Efe Özkalaycı, Ramazan Batur'u bıçaklayarak öldürdü ve tutuklandı.

23.10.2024 12:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TEKİRDAĞ'da iki grup arasında çıkan kavgada, Ramazan Batur'u (45) bıçaklayıp öldüren Efe Özkalaycı (22), tutuklanıp cezaevine gönderildi.

Olay, Çorlu ilçesi Cemaliye Mahallesi Zafer Sokak'taki Balık Pazarı mevkisinde meydana geldi. Sokakta karşılaşan D.B. ile Efe Özkalaycı arasında tartışma çıktı. Tarışma, tarafların yakınlarının da dahil olmasıyla büyüyüp, kavgaya dönüştü. Efe Özkalaycı, belinden çıkardığı bıçakla Ramazan Batur'u 4 yerinden bıçakladı. İhbarla bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan Ramazan Batur, ambulansla kaldırıldığı Çorlu Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Kavgada hafif yaralanan D.B., B.B., Ö.Ö. ve N.P. de çağırılan ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

'KÜFRETTİĞİ İÇİN TARTIŞTIK'

Olaydan sonra kaçan Efe Özkalaycı, polis ekipleri tarafından yakalandı. Özkalaycı, polisteki ifadesinde, "Olay gecesi ben D.B. ile yolda karşılaştım, alkollüydü bana küfretti. 'Abi küfretme' dedim. Tekrar küfredince aramızda tartışma çıktı ve tartışma daha sonra kavgaya dönüştü, bu olay meydana geldi" dedi.

Polisteki sorgusunun ardından Çorlu Adliyesi'ne sevk edilen Özkalaycı, çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.

Kaynak: DHA

Tekirdağ, 3-sayfa, Güncel, Çorlu, Kavga, Kaza, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çorlu'da bıçaklı kavga: Bir kişi öldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:49 İşte TUSAŞ tesisine saldıran teröristler İşte TUSAŞ tesisine saldıran teröristler
16:48 Ankara TUSAŞ’taki saldırının zamanlaması dikkat çekici Ankara TUSAŞ'taki saldırının zamanlaması dikkat çekici
16:26 Ankara TUSAŞ’taki patlama anı kamerada Ankara TUSAŞ'taki patlama anı kamerada
16:07 Ankara’daki çatışma anından ilk görüntüler Silah sesleri canlı yayından böyle duyuldu Ankara'daki çatışma anından ilk görüntüler! Silah sesleri canlı yayından böyle duyuldu
15:56 Ankara’da TUSAŞ’a terör saldırısı Şehit ve yaralılarımız var Ankara'da TUSAŞ'a terör saldırısı! Şehit ve yaralılarımız var
01:42 ’İmralı ziyaretine izin çıktı’ iddiasıyla ilgili DEM Parti’den açıklama geldi 'İmralı ziyaretine izin çıktı' iddiasıyla ilgili DEM Parti'den açıklama geldi
01:20 McDonald’s’ta hamburger yiyen 49 kişiye ölümcül bakteri bulaştı, satışlar durduruldu McDonald's'ta hamburger yiyen 49 kişiye ölümcül bakteri bulaştı, satışlar durduruldu
01:15 Derin yarıkların oluştuğu bölgede korkutan görüntü: Mahalle komple hareket halinde Derin yarıkların oluştuğu bölgede korkutan görüntü: Mahalle komple hareket halinde
01:01 Öğrenci yurdunda korkunç olay: Odasında biriktirdiği çakmak gazı patladı, öğrenci ağır yaralı Öğrenci yurdunda korkunç olay: Odasında biriktirdiği çakmak gazı patladı, öğrenci ağır yaralı
00:25 Öcalan’a en yakın isimlerden olan Gülten Kışanak’tan 29 Ekim çağrısı Öcalan'a en yakın isimlerden olan Gülten Kışanak'tan 29 Ekim çağrısı
23:54 Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Borussia Dortmund’u 5-2 mağlup etti Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Borussia Dortmund'u 5-2 mağlup etti
23:35 Öcalan’ın sorgu görüntüleri yeniden gündemde: Ülkü Ocakları’na da gittim Öcalan'ın sorgu görüntüleri yeniden gündemde: Ülkü Ocakları'na da gittim
23:05 Kulisleri hareketlendiren iddia Öcalan’ın yeğenine ’’İmralı’’ izni verildi Kulisleri hareketlendiren iddia! Öcalan'ın yeğenine ''İmralı'' izni verildi
22:40 Ersun Yanal, Amedsporlu taraftarla burun buruna geldi Ersun Yanal, Amedsporlu taraftarla burun buruna geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2024 17:06:32. #1.13#
SON DAKİKA: Çorlu'da bıçaklı kavga: Bir kişi öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.