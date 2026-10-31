Çorlu\'da kaldırımda yürüyen S.T., motosikletli 2 kişinin ateşiyle yaralandı

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde kaldırımda yürüyen S.T.(38), motosikletli 2 kişinin tabanca ile ateş etmesi sonucu yaralandı. S.T. hastanede tedavi altına alınırken, polis kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, saat 20.30 sıralarında Hıdırağa Mahallesi Salih Omurtak Caddesi'nde meydana geldi. S,T., kaldırımda yürürken, motosikletle gelen 2 kişi, yanına yaklaşıp tabanca ile ateş açtı. S.T. bacaklarına isabet eden kurşunlarla yaralanırken, saldırganlar motosikletle kaçtı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan S.T., Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis ekipleri olay yerinde detaylı incelemede bulundu.

Kaçan saldırganların kimliklerinin belirlenip yakalanması için çalışma başlatıldı.