Çorlu'da motosikletler çarpıştı, 3 kişi yaralanırken kaza kameraya yansıdı - Son Dakika
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Çorlu'da motosikletler çarpıştı, 3 kişi yaralanırken kaza kameraya yansıdı

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Çorlu\'da motosikletler çarpıştı, 3 kişi yaralanırken kaza kameraya yansıdı
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Çorlu'da gece saatlerinde Salih Omurtak Caddesi Atatürk Meydanı'nda iki motosikletin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılar Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, kaza çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı ve inceleme başlatıldı.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde iki motosikletin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, gece saatlerinde Salih Omurtak Caddesi Atatürk Meydanı'nda meydana geldi. Aniden yola çıkan Ö.E. yönetimindeki 34 PDM 419 plakalı motosiklet, caddede ilerleyen M.A.Ş. yönetimindeki motosikletle çarpıştı. Kazada, Ö.E. ile diğer motosiklet sürücüsü M.A.Ş. ve yanındaki kişi yola savruldu. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA
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