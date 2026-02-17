Çorlu'da Öğrenciler Esnafı Ziyaret Etti - Son Dakika
Çorlu'da Öğrenciler Esnafı Ziyaret Etti

17.02.2026 13:36
Çorlu Ortaokulu öğrencileri, esnaf ziyaretleri yaparak toplumsal değerleri öğreniyor.

Milli Eğitim Bakanlığınca uygulanan Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde ortaokul öğrencileri esnaf ziyaretleri gerçekleştiriyor.

Çorlu Ortaokulu öğrencileri, öğretmenleri rehberliğinde esnafları ziyaret ederek "hayırlı olsun" ve "bereketli olsun" temennilerinde bulunuyor.

Ziyaretlerin ardından öğrenciler tarafından yazılan mektuplar esnafa bırakılıyor.

Okul Müdürü Sait Tuğ, AA muhabirine, Maarif Modeli çerçevesinde öğrencilerin gelenek ve görenekleri tanıması amacıyla çeşitli etkinlikler düzenlediklerini söyledi.

Selamlaşma etkinliğinin bu çalışmalar kapsamında hayata geçirildiğini belirten Tuğ, öğrencilerin hem toplumu hem de esnaf mesleklerini yakından tanıdığını ifade etti.

Proje yürütücüsü Meryem Şahin de amaçlarının çocukların bilişsel gelişimlerinin yanı sıra topluma faydalı bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlamak olduğunu belirtti.

Şahin, öğrencilerin selamlaşmanın ve nezaketin önemini kavradığını, ziyaretlerde esnafa mektup bıraktıklarını kaydetti.

Öğrenci Mira Melis Gündoğan ise ziyaret ettikleri iş yerlerinde güler yüzle karşılandıklarını dile getirdi.

Kaynak: AA

