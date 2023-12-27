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Çorlu'da sahte içkiden zehirlenen 12 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Çorlu'da sahte içkiden zehirlenen 12 kişi hayatını kaybetti

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde sahte içkiden zehirlenen 12 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi ise tedavi edildi. Çorlu Devlet Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mustafa Doğan, yılbaşı öncesi sahte içki kullanımının ölüme yol açabileceğini belirterek halkı uyardı. Sahte içkinin renk ve kokusundan anlaşılamadığını söyleyen Doç. Dr. Doğan, alkol tüketen kişilerin çevresindeki kişilerin belirtileri fark edebileceğini ifade etti.

27.12.2023 - 15:25,
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TEKİRDAĞ'da, sahte içkiden zehirlenen 12 kişinin öldüğü, 20 kişinin tedavi edildiği Çorlu Devlet Hastanesi'nin Başhekimi ve Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Mustafa Doğan, yılbaşı öncesi sahte içki kullanımının ölüme götürebileceğini söyleyerek, Kişiler sahte alkolün oluşturduğu toksik etkiler ile sarhoşluğu birbirine karıştırabiliyorlar. Baş dönmesi, görmede bulanıklık gibi nedenlerden dolayı alkol tüketen kişinin bunu ayırt etmesi zor, ancak çevresindeki kişiler bunu algılayabilir dedi.

Çorlu ilçesinde, 21 Haziran 2021'den itibaren, satın aldıkları sahte içkiden 32 kişi zehirlendi. Bu kişilerden Pakistan uyruklu Ikhlague Hussam ile Emin Kırcaali, Mehmet Pamukçu, Sadık Akın Usal, Altuğ Oktay, Turan Vardı, Remzi Zabınoğlu, Nurcihan Engin eşi Levent Engin, Hasan Nişancı, Vedat Bektaş ile Ahmet Ataman yaşamlarını yitirdi, 20 kişi de hastanede tedavi gördü. Çorlu Devlet Hastanesi Başhekimi ve Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Mustafa Doğan, ilçede sahte içkiden 12 kişinin öldüğünü ve 20 kişiyi de tedavi ettiklerini belirterek, yılbaşı öncesi sahte içki konusunda dikkatli olmaları yönünde halkı uyardı. O dönem tedavi gören 20 kişiyi hayatta tutabilmek için gece gündüz çalıştıklarını söyleyen Doç. Dr. Doğan, sahte içkinin zararlarının vücuttaki birçok organda ciddi anlamda zararlar bıraktığını, ölüme kadar götürdüğünü söyledi.

'VÜCUTLARINDA KISMİ HASAR VE ENGEL KALDI'

Sahte içkinin renk ve kokusundan anlaşılmasının zor olduğunu söyleyen Doç. Dr. Doğan, Sahte alkol kullanımı, geri dönüşü olmayan sağlık problemlerine neden olabilmektedir. Bu konuda bizlerin geçmiş dönemde yaşadığı acı tecrübeler mevcut. Maalesef yakın zamanda 30'un üzerinde vatandaşımız sahte alkol tüketerek hastanemize başvurmuşlardı. Bunların 12 tanesini kaybettik. Bir kısmının vücudunda kısmi hasar ve engeller kaldı. Yılbaşı arifesindeyiz ve alkol tüketiminin artacağını umuyoruz. Bu sorunu tekrar yaşamamak adına alkol talebi olan kişilerin, mutlak suretle bandrollü, kapağı kapalı ve üretim menşei belli olan yerlerden tüketimlerini sağlamalarını öneririz ifadelerini kullandı.

'TADINA BAKARAK, KOKUSUNDAN YA DA RENGİNDEN ANLAŞILMAZ'

Doç. Dr. Doğan, sahte içki tüketiminin ciddi hasarlara sebep olduğunu belirterek, Sahte alkol tadına bakarak, kokusundan ya da renginden anlaşılmaz. Kaynağından emin olabiliyorsak alınmasını öneririz. Öncelikle hastalarımız, görme yeteneğini kaybediyorlar. Bunun dışında karaciğer fonksiyonlarında bozulma, akut karaciğer yetmezliği, buna bağlı hayatlarını kaybedebilmeleri, böbrek yetmezliği ve çoklu organ yetmezliği dediğimiz tablolarla karşı karşıya kalabiliyoruz maalesef. Kişiler sahte alkolün oluşturduğu toksik etkiler ile sarhoşluğu birbirine karıştırabiliyorlar. Baş dönmesi, görmede bulanıklık gibi nedenlerden dolayı alkol tüketen kişinin bunu ayırt etmesi zor. Ancak çevresindeki kişiler bunu algılayabilir. Sahte alkol tüketen kişiler zaten şuur kaybı, görme kaybı gibi tablolarla başvuruyorlar diye konuştu. (DHA)

Çorlu\'da sahte içkiden zehirlenen 12 kişi hayatını kaybetti
Kaynak: DHA
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