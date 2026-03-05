Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde sokak satıcılarına yönelik operasyonda 1 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede uyuşturucu ticaretine yönelik çalışma gerçekleştirdi.
Düzenlenen operasyonda, evinde 81 bin 700 sentetik ecza hap ele geçirilen şüpheli yakalandı.
Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Çorlu'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?