Çorlu Huzurevi'nde Yaşlılara Özel Kurslar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çorlu Huzurevi'nde Yaşlılara Özel Kurslar

Çorlu Huzurevi\'nde Yaşlılara Özel Kurslar
03.03.2026 12:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yaşlılar, kurslarla el becerilerini geliştirip sosyalleşiyor, mutlu zaman geçiriyorlar.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki huzurevinde kalan yaşlılar, açılan kurslar sayesinde hem el becerilerini geliştiriyor hem de üreterek sosyalleşmenin mutluluğunu yaşıyor.

Çorlu Huzurevi'nde sakinlerin sosyal hayata daha aktif katılım sağlaması ve günlük yaşamlarını daha verimli geçirmeleri amacıyla el sanatları, örgü, ahşap boyama ve müzik kursları düzenleniyor.

Haftanın belirli günlerinde gerçekleştirilen etkinlikler, huzurevi sakinlerinin en çok vakit geçirdiği alanlardan biri haline geldi.

Usta öğreticiler eşliğinde eğitim alan "koca çınarlar", zamanla el emeği göz nuru ürünler ortaya koyuyor.

Örgü atkılar, lifler, dekoratif ahşap objeler ve çeşitli el işi ürünler hem huzurevinde sergileniyor hem de yakınlarına hediye ediliyor.

Kurslar sayesinde yaşlılar yalnızca üretmenin değil, birlikte vakit geçirmenin de keyfini yaşıyor.

Çalışmalar sırasında yapılan sohbetler, paylaşılan anılar ve atılan kahkahalar, atölye ortamını adeta bir dost meclisine dönüştürüyor.

Müzik kursunda ise zaman zaman türküler ve nostaljik şarkılar yankılanıyor.

Sakinler, müzik eşliğinde hem moral buluyor hem de geçmişe uzanan hatıralarını tazeliyor.

Usta öğretici Ülkiye Gengörü, AA muhabirine, kursların huzurevi sakinlerinin yaşam kalitesine önemli katkı sunduğunu söyledi.

Yaşlıların üretirken mutlu olduklarını dile getiren Gengörü, "Burada boş zamanlarını en iyi şekilde değerlendiriyorlar. Hem mutlu oluyorlar hem de bir şeyler başarmanın gururunu yaşıyorlar. Aynı zamanda bu çalışmalar onların el ve kas hareketlerini desteklediği için bir nevi jimnastik etkisi de oluşturuyor." dedi.

Dört yıldır huzurevinde kaldığını anlatan Güzin Ortaç da kursların kendisi için büyük bir motivasyon kaynağı olduğunu ifade etti.

Günün büyük bölümünü atölyede geçirdiğini belirten Ortaç, "Burada hem bildiklerimizi pekiştiriyoruz hem de yeni şeyler öğreniyoruz. Farklı ürünler ortaya çıkarıyoruz. Arkadaşlarımızla sohbet ederek sosyalleşiyoruz. Üretmek bize iyi geliyor." diye konuştu.

Huzurevi yönetimi ise kursların ilerleyen süreçte çeşitlendirilerek devam edeceğini, amaçlarının sakinlerin hem fiziksel hem de ruhsal olarak daha aktif bir yaşam sürmelerini sağlamak olduğunu bildirdi.

Kaynak: AA

Tekirdağ, Güncel, Çorlu, Müzik, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çorlu Huzurevi'nde Yaşlılara Özel Kurslar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe’ye Jhon Duran’dan sonra ikinci Kolombiyalı Fenerbahçe'ye Jhon Duran'dan sonra ikinci Kolombiyalı
Türk güvenlik kaynaklarından savaşla ilgili ezber bozan çıkış İşte ABD ve İsrail’i bekleyen senaryo Türk güvenlik kaynaklarından savaşla ilgili ezber bozan çıkış! İşte ABD ve İsrail'i bekleyen senaryo
Üssün vurulduğunu gören ABD askerinden olay tepki: O benim kamyonumdu lan Üssün vurulduğunu gören ABD askerinden olay tepki: O benim kamyonumdu lan
Maçtan saatler sonra ortaya çıktı Herkes İsmail Yüksek’in hareketini konuşuyor Maçtan saatler sonra ortaya çıktı! Herkes İsmail Yüksek'in hareketini konuşuyor
Katar’daki tesisler vuruldu, Avrupa’da doğal gaz yüzde 40 zamlandı Katar'daki tesisler vuruldu, Avrupa'da doğal gaz yüzde 40 zamlandı
ABD Genelkurmay Başkanı: Şu ana kadar 4 askerimizi yitirdik, kayıplarımız artabilir ABD Genelkurmay Başkanı: Şu ana kadar 4 askerimizi yitirdik, kayıplarımız artabilir
İran, Bahreyn’de bir gökdeleni vurdu ABD iddiası çok konuşulacak cinsten İran, Bahreyn'de bir gökdeleni vurdu! ABD iddiası çok konuşulacak cinsten

12:54
7 liralık zam öncesi bakanlık harekete geçti iddiası: Eşel Mobil devreye alınıyor
7 liralık zam öncesi bakanlık harekete geçti iddiası: Eşel Mobil devreye alınıyor
12:13
İran’da hayatını kaybedenlerin sayısı 787’ye yükseldi
İran'da hayatını kaybedenlerin sayısı 787'ye yükseldi
12:11
Savaşın çıktığını gören Ronaldo Riyad’dan kaçarak oraya sığındı
Savaşın çıktığını gören Ronaldo Riyad'dan kaçarak oraya sığındı
12:08
Bakan Fidan’a açıkça soruldu: İran, Türkiye’ye saldırır mı
Bakan Fidan'a açıkça soruldu: İran, Türkiye'ye saldırır mı?
11:38
Fatma Nur öğretmeni bıçaklayan öğrenci olaydan sona böyle bağırmış
Fatma Nur öğretmeni bıçaklayan öğrenci olaydan sona böyle bağırmış
11:26
Korku büyüyor Macron konuşma yapmaya 4 savaş uçağıyla gitti
Korku büyüyor! Macron konuşma yapmaya 4 savaş uçağıyla gitti
11:07
Körfez’de kaos planı İki Arap ülkesinde MOSSAD ajanları gözaltında iddiası
Körfez'de kaos planı! İki Arap ülkesinde MOSSAD ajanları gözaltında iddiası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2026 13:15:14. #7.11#
SON DAKİKA: Çorlu Huzurevi'nde Yaşlılara Özel Kurslar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.