Çorlu tren faciası sırasında görevden alınan Veysi Kurt, genel müdürlük görevine getirildi

GAYE ŞEYMA CAN
Çorlu tren faciası sırasında TCDD Taşımacılık A.Ş genel müdürüyken 14 ay sonra görevden alınan Veysi Kurt, bu kez genel müdürlük görevine getirildi. Faciada hayatına kaybeden Oğuz Arda Sel'in annesi Mısra Öz karara, "Hiç sorgulanmadı, bugün ödüllendirildi. Böyle bir olayın bir daha yaşanmayacağının garantisini verebilecek mi? Yaşanırsa sorumlusu savcılar mı, hakimler mi yoksa yaşananlara rağmen görevden istifa etmeyen Veysi Kurt mu olacak? " sözleriyle tepki gösterdi. Zeliha Bilgin ise, "Biz sanık olarak beklerken o terfi aldı, Erdoğan'ı tebrik ediyorum" dedi.
7'si çocuk 25 kişinin hayatını kaybettiği ve 300'den fazla kişinin yaralandığı Çorlu tren faciası sırasında TCDD Taşımacılık A.Ş genel müdürüyken görevden alınan Veysi Kurt, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın Resmi Gazete'de yayımlanan kararıyla TCDD genel müdürlüğü görevine getirildi.
MISRA ÖZ: "HİÇ SORGULANMADI, BUGÜN ÖDÜLLENDİRİLDİ"
Atamanın ardından ANKA Haber Ajansı'na konuşan aileler karara tepki gösterdi. Kazada hayatını kaybeden Oğuz Arda Sel'in annesi Mısra Öz, defalarca sanık listesinde ismi verilen Veysi Kurt'un cezalandırılmak yerine ödüllendirildiğini belirterek şunları söyledi:
"Veysi Kurt kaza olduğunda Devlet Demir Yolları Taşımacılığı'nda Genel Müdürdü, görevden alınmıştı. Avukatlarımız yargılamanmalarını talep ettikleri sanık listesinde İsa Apaydın, Ali İhsan ve Veysi Kurt da vardı. Hiç sorgulanmadı, bugün ödüllendirildi. Aynı kurumun başına geldi. Böyle bir olayın bir daha yaşanmayacağının garantisini verebilecek mi? Yaşanırsa sorumlusu savcılar mı, hakimler mi yoksa yaşananlara rağmen görevden istifa etmeyen Veysi Kurt mu olacak? Biz adalet bekliyoruz, eksik yargılama var. Türkiye Cumhuriyeti adına bu atamalardan utanç duyuyorum. Bu atamalar görüyoruz ki başka katliamların yaşanmasına kapı aralıyor."
ZELİHA BİLGİN: "KARŞIMIZDA SANIK OLARAK BEKLERKEN O GENEL MÜDÜR OLDU, ERDOĞAN'I TEBRİK EDERİM"
Faciada Emel ve Derya adlı kardeşleri ile 6 aylık yeğeni Beren'i ve 14 yaşındaki kızı Bihter'ini kaybeden Zeliha Bilgin ise evlatlarının ölümünde sorumlu kişilerin terfi aldığını, ödüllendirildiğini ve korunduğunu belirterek şu sözlerle tepki gösterdi:
"Daha önce Mümin Karasu için de demiştik... Bugün bir kez daha gördük yaşadık. Türkiye'de adaletin olmadığına bir kez daha şahit olduk. Biz onun karşımıza sanık olarak gelmesini beklerken o genel müdür oldu. Sanık olarak gelip dinlenmesini defalarca talep etmiştik. Ben Bihter Bilgin'in annesi olarak Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik ediyorum. Diyecek bir şey yok Türkiye'de adalet satılmış" dedi.
AV. AKÇAY TAŞÇI: "BU KARAR TCDD YÖNETİMİNİN DERS ALMADIĞINI KANITI"
Ailelerin avukatlarından Akçay Taşçı ise karara ilişkin şu sözleri söyledi:
"Veysi Kurt'un Çorlu davasında yargılanması gereken kişilerden biriyken bugün genel müdür yapılması hem TCDD yönetiminin hem de bakanlığın bu katliamlardan hiç bir ders almadığını, tam aksine katliamlarda sorumlu olanların arkasında olduğunu da açıklamış oldu."
Son Dakika › Güncel › Çorlu tren faciası sırasında görevden alınan Veysi Kurt, genel müdürlük görevine getirildi - Son Dakika
Adli yargı hakim ve Cumhuriyet Savcısı adaylarının atamaları gerçekleştirildi. Adayların, Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanlığınca atanmasına ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı. Atama kararına göre 148 hakim ve savcının görev yeri değişti.
Ukrayna ordusu, Karadeniz yakınlarındaki Azak Denizi üzerinde uçan Rusya'ya ait A-50 tipi istihbarat uçağını düşürdü. Ukrayna sınır hattında istihbarat topladığı düşünülen uçağın havada vurulduğu ve düştükten sonra infilak ettiği anlara ait görüntüler de ortaya çıktı.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yerel seçimler öncesi Sancaktepe'de yaptığı konuşmasında ilk kez Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistemler açılışına Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu tarafından davet edildiğini söyledi. İmamoğlu, "Teşekkür ediyorum kendisine. Pazartesi oraya gideceğim. Şunun için gideceğim o açılışa: O bakanlık, o makamlar; onlar kadar benim. Benim makamım, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, benim kadar onların. Bunu onlara öğretene kadar, bunu her yerde anlatacağım" dedi.
BTK sayfasında paylaşılan bilgilere göre, popüler canlı yayın platformları arasında yer alan Twitch'e, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü kararıyla erişim engeli getirildi.
Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum'un bakanlık döneminde felaket bölgelerindeki hizmetlerinden övgüyle bahsetti. Konuşmasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na gönderme yapan Özdemir, ''Biz felaket zamanı balıkçıya, tatile gitmeyiz'' dedi.
Niğde'de kendisinden haber alınamayan 65 yaşındaki F.G. isimli kadın, evinde uyurken bulundu.
Mali Eylem Görev Gücü (FATF), kara para aklama ve terörizmin finansmanı konusunda belirlediği kriterleri, Türkiye'nin büyük ölçüde karşıladığı sonucuna vardı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek FATF'ın Türkiye kararını değerlendirerek, ''Ülkemizi gri listeden çıkarmak için teknik çalışmalarımızı başarıyla tamamladık. Haziran ayında yapılacak yerinde denetimle gri listeden çıkma süreci tamamlanmış olacak.'' ifadelerini kullandı.
6 yaşında evlendirilme davasında sanık Kadir İstekli, Yusuf Ziya Gümüşel ve Fatıma Gümüşel'in hapis cezası ile cezalandırıldıkları kararı istinaf mahkemesi bozdu. 20. Ceza Dairesi Kadir İstekli'nin iki suçtan cezalandırılması gerekirken tek suçtan cezalandırıldığı, anne Fatıma Gümüşel ve baba Yusuf Ziya Gümüşel'in ise anne ve baba olmalarından dolayı cezanın arttırılması gerektiğini belirterek kararın usul ve esas yönünden bozulmasına karar verdi. Sanıklar yeniden hakim karşısına çıkacak.
Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, Ankaragücü maçındaki hareketi nedeniyle tedbirsiz olarak PFDK'ye sevk edildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?