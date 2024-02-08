Çorluspor 1947, Feriköy maçı için hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çorluspor 1947, Feriköy maçı için hazırlıklarını tamamladı

Çorluspor 1947, Feriköy maçı için hazırlıklarını tamamladı

Çorluspor 1947, Bölgesel Amatör Lig 2. Grup'ta (BAL) mücadele eden Feriköyspor maçı için hazırlıklarını tamamladı. Ev sahibi ekip, maçı kazanarak 3 puanı hanesine yazdırmayı hedefliyor. Öte yandan, Ergene Belediyesi şubat ayı olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi ve gündem maddeleri karara bağlandı. Çorlu Belediyesi ise toplu iş sözleşmesi imzaladı ve çalışanlarına yüzde 85 oranında zam yapıldı.

08.02.2024 14:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorluspor 1947, hafta sonu oynayacağı Feriköy maçı için hazırlıklarını tamamladı.

Bölgesel Amatör Lig 2. Grup'ta (BAL) mücadele eden Çorluspor 1947, kendi sahasında Feriköysporu ağırlayacak.

Pazar günü Çorlu General Basri Saran Stadyumu'nda oynanacak müsabaka için hazırlıklarını tamamlayan ev sahibi ekip, idman programını da tamamladı.

Kulüp Başkanı Yusuf Gümüş, AA muhabirine müsabaka için tüm hazırlıklarının tam olduğunu söyledi.

Gümüş, maçı da kazanarak 3 puanı hanelerine yazdıracaklarını ifade ederek, "Çok güzel bir çıkışı yakaladık. Haftalardır kazanıyoruz. Bu hafta da çıkacağımız Feriköy müsabakasından, kendi evimizde galip ayrılarak 3 puanı hanemize yazdıracağız. Oyuncularımıza güvenimiz tam. Bütün sporseverleri de hafta sonu çoluk çocuk stada bizleri desteklemeye davet ediyorum." dedi.

Ergene Belediyesi şubat ayı olağan meclis toplantısı yapıldı

Ergene Belediyesi'nin şubat ayı olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi.

Belediye Başkanı Rasim Yüksel başkanlığında meclis salonunda yapılan toplantıda, gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.

Belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, birim müdürleri ve siyasi partilerin temsilcilerinin de katıldığı toplantıda, komisyonlardan gelen raporlar okundu.

Cadde ve sokak isimleri komisyonunun Karamehmet Mahallesi'nde yapımı süren meydan düzenleme çalışmalarının tamamlanmasının ardından bölgeye Şehitler Meydanı adının verilmesi kararını meclis üyelerinin oy birliği ile kabul edildi.

Gündem maddelerini görüşerek karara bağlayan meclis üyeleri, komisyonlardan gelen raporları da karara bağladı.

-Çorlu Belediyesinde toplu iş sözleşmesi imzalandı

Çorlu Belediyesi ve Belediye-İş Sendikası arasında, 680 personeli kapsayan ek protokol imzalandı.

Belediye Düğün Salonu'nda yapılan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı.

Belediye-İş Sendikası Toplu İş Sözleşmesi Genel Sekreteri Güney Demirdaş, sözleşme ile ilgili katılımcıları bilgilendirdi.

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt da çalışanlarının emeğinin, alın terinin karşılığını toplu iş sözleşmesine ilave olarak veriyor olmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Çorlu Belediyesi Personel A.Ş. bünyesinde çalışan personele 2023 Temmuz ayında yapılan yüzde 30 ek zammın ardından şimdi de yüzde 85 oranında zam yapıldığını ifade eden Sarıkurt, "Belediyemizin içinde bulunduğu ekonomik koşulların da ülke ekonomisiyle paralel olarak negatif yönde etkilendiği bir gerçek. Ancak tüm bu olumsuzluklara rağmen bugüne kadar siz değerli çalışma arkadaşlarımızın maaşlarını hiç aksatmadık, eksik yatırmadık. Ekonomik zorluklar içerisinde de olsak her zaman belediyemizin ekonomisini güçlü tutmayı başardık ve belediye çalışanlarımızın ekonomik gelirini yükseltmeyi hedefledik." dedi.

Konuşmaların ardından, toplu iş sözleşmesi ek protokolü imzalandı.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Yeniden Refah Partisi Genel Başkanvekili Doğan Aydal: AK Parti'den Kocaeli ve Sakarya'yı istedik
    08 Şub Yeniden Refah Partisi Genel Başkanvekili Doğan Aydal: AK Parti'den Kocaeli ve Sakarya'yı istedik

    Yeniden Refah Partisi Genel Başkanvekili Prof. Dr. Doğan Aydal, AK Parti ile ittifakı reddedip İstanbul, Ankara ve İzmir'de ayrı aday çıkarmalarının arkasında yatan nedeni katıldığı canlı yayında açıkladı. Aydal, ''AK Parti'den iki büyükşehir istedik. Kocaeli ve Sakarya. Neden bunu istedik? Rahmetli Erbakan Hocamızın sanayi bölgelerine olan hassasiyetini biliyorsunuz. 35 tane ilçe talep ettik. Çünkü neden? Önlerine grafik koydum. Biz olmadan 76 ilçeyi kazanma şansları yoktu.'' dedi.

  • Boş arazide 19 yaşındaki gencin cansız bedeni bulundu
    08 Şub Boş arazide 19 yaşındaki gencin cansız bedeni bulundu

    Bahçelievler'de boş arazide 19 yaşındaki bir gencin cesedi. bulundu. Gencin annesine WhatsApp üzerinde intihar içerikli bir veda mesajı attığı ortaya çıktı.

  • Beşiktaş, Antalyaspor'u mağlup ederek çeyrek finale yükseldi
    08 Şub Beşiktaş, Antalyaspor'u mağlup ederek çeyrek finale yükseldi

    Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda deplasmanda Bitexen Antalyaspor'u 2-1 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı.

  • İskoçya Sağlık Bakanı Michael Matheson, 11 bin sterlinlik internet faturası nedeniyle istifa etti
    08 Şub İskoçya Sağlık Bakanı Michael Matheson, 11 bin sterlinlik internet faturası nedeniyle istifa etti

    İskoçya Sağlık Bakanı Michael Matheson, devletin parlamento çalışmalarında kullanması için tahsis ettiği tableti Fas tatilinde çocuklarına verince koltuğundan oldu. Matheson'un çocukları maç izlemek için tabletten internete girince 11 bin sterlinlik fatura geldi. Matheson olayın ortaya çıkmasının ardından istifa etti.

  • ABD, İsrail'e Refah operasyonu uyarısı: Felaket olur
    08 Şub ABD, İsrail'e Refah operasyonu uyarısı: Felaket olur

    ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Refah'a yönelik planladığı askeri operasyona destek vermeyeceklerini açıkladı. Patel, plansız ve düşünülmeden gerçekleştirilecek bir operasyonun felaket olacağını belirtti ve İsrail Başbakanı Netanyahu'ya bu konuyu ilettiğini söyledi. Ayrıca, Refah'taki sivillerin nereye gideceği sorusunun İsrailliler tarafından yanıtlanması gerektiğini ifade etti.

  • Konya'da çiftçilerden traktör konvoylu eylem
    08 Şub Konya'da çiftçilerden traktör konvoylu eylem

    Konya'da çiftçiler, traktör ve binek araçlarıyla konvoy halinde Seydibey patates fabrikası önüne giderek, üretim kotasının başka ilçeye kaydırılmasını protesto etti. Fabrika önünde basın açıklaması yapan çiftçiler, bu kararın fabrikaya ve depolama alanına daha uzak yerlere daha fazla nakliye ve maliyetlere yol açtığını belirtti.

  • Kadıköy'de torununu kurtaran babaanne, tramvayın altında kalarak yaşamını yitirdi
    08 Şub Kadıköy'de torununu kurtaran babaanne, tramvayın altında kalarak yaşamını yitirdi

    Kadıköy'de 4 yaşındaki torununu tramvayın altında kalmaktan son anda kurtaran İlgün Çölege, tramvayın altında kalarak ağır yaralandı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayda torunu hafif yaralandı.

  • AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş: İstanbul'da haftada bir gün su olurdu, gazozla tıraş olurduk
    08 Şub AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş: İstanbul'da haftada bir gün su olurdu, gazozla tıraş olurduk

    AK Parti'nin Adana belediye başkan adaylarının tanıtım töreni AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik katılımıyla gerçekleşti. Elitaş, "Gençler onları hatırlamaz, o günleri bilmez. Ben 1982 yılında İstanbul'da askerlik yaparken hani hikaye gibi anlatılır ama gazozla tıraş olurduk. Haftada bir gün su gelirdi. İstanbul'un merkezinde, Kağıthane'de haftada bir gün su olurdu" dedi.

Yusuf Gümüş, Feriköy, Çorlu, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çorluspor 1947, Feriköy maçı için hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2024 00:21:59. #1.13#
SON DAKİKA: Çorluspor 1947, Feriköy maçı için hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement