Çorluspor, Lüleburgazspor'u 9-0 mağlup etti - Son Dakika
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Çorluspor, Lüleburgazspor'u 9-0 mağlup etti

Çorluspor, Lüleburgazspor\'u 9-0 mağlup etti

Bölgesel Amatör Lig (BAL) takımlarından Çorluspor, rakibi Lüleburgazspor'u 9-0 yenerek galibiyetle ayrıldı. Kulüp Başkanı Yusuf Gümüş, takımın son haftalarda iyi bir performans sergilediğini ve bu sezon şampiyonluk hedeflediklerini belirtti. Ayrıca, Ergene Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından yapılan sporcu yetenek taramasında 1050 öğrenci değerlendirildi ve çocukların ilgili branşlara yönlendirildiği ifade edildi.

19.02.2024 13:48  Güncelleme: 13:50
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Bölgesel Amatör Lig (BAL) ekiplerinden Çorlu spor rakibi Lüleburgazspor'u 9-0 mağlup etti.

Kulüp Başkanı Yusuf Gümüş, AA muhabirine hafta sonu Lüleburgaz 8 Kasım Stadındaki karşılaşmada 3 puan kazanmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Son haftalarda güzel bir performans sergilediklerini belirten Gümüş, bu sezon şampiyon olmayı hedeflediklerini kaydetti.

Gümüş, sporcuları tebrik etti.

Ergene'de sporcu yetenek taraması yapıldı

Ergene Gençlik ve Spor Müdürlüğünce sporcu yetenek taraması gerçekleştirildi.

Atatürk Çok Programlı Anadolu Lisesi spor salonunda 15 okuldan 1050 öğrenci taramadan geçirildi.

Ergene Gençlik ve Spor Müdürü Şenol Doğramacı, AA muhabirine, sağlıklı ve hareketli yaşama dikkat çekmek amacıyla çeşitli faaliyetler düzenlediklerini söyledi.

Sporun geniş kitlelere yayılması ve çocuklara sporu sevdirmek için gayret gösterdiklerini ifade eden Doğramacı, yetenek taraması ile çocukların ilgili branşlara yönlendirildiğini kaydetti.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Çorluspor, Lüleburgazspor'u 9-0 mağlup etti - Son Dakika
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