Çorum Bayat'ta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü - Son Dakika
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Çorum Bayat'ta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

Çorum Bayat\'ta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

Çorum'un Bayat ilçesinde, Yatukçu Mahallesi'nde bulunan Yaşar Sarı'ya ait iki katlı evin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının ocaktan kaynaklandığı değerlendirilirken, itfaiye ekipleri ve çevredekilerin yardımıyla yangın kontrol altına alındı. Ancak yangın sebebiyle evde hasar meydana geldi.

18.02.2024 22:09
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Çorum'un Bayat ilçesinde evin çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yatukçu Mahallesi Ceyhan Sokak'ta Yaşar Sarı'ya ait iki katlı evin çatısında ocaktan kaynaklandığı değerlendirilen yangın başladı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bayat Belediyesi itfaiye ekipleri, çevredekilerin de yardımıyla yangını söndürdü.

İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışması yaptığı evde yangın sebebiyle hasar oluştu.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Çorum Bayat'ta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü - Son Dakika
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