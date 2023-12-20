 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Çorum Belediyesi 11 Ayda 100 Kilometre Asfalt Yaptı - Son Dakika
Üye Girişi

Çorum Belediyesi 11 Ayda 100 Kilometre Asfalt Yaptı

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, 11 ayda 100 kilometre asfalt, 55 bin metre bordür, 76 bin metrekare tretuvar, 77 bin ton sıcak asfalt serimi ile 114 kilometre kazı ve yeni yol açma çalışması yaptıklarını bildirdi.

Çorum Belediyesi 11 Ayda 100 Kilometre Asfalt Yaptı
20.12.2023 - 10:23,
Abone Ol

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, 11 ayda 100 kilometre asfalt, 55 bin metre bordür, 76 bin metrekare tretuvar, 77 bin ton sıcak asfalt serimi ile 114 kilometre kazı ve yeni yol açma çalışması yaptıklarını bildirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre Aşgın, Fen İşleri Müdürlüğü personeliyle değerlendirme toplantısında bir araya geldi.

Aşgın, toplantıda yaptığı konuşmada, 2023 yılında asfalt ve kaldırım çalışmaları ile yapı malzemeleri üretiminde rekor kırdıklarını belirtti.

Çorum'un bütün mahallelerine altyapı hizmeti götürdüklerini aktaran Aşgın, "Geride kalan 11 aylık süreçte 100 kilometre asfalt, 55 bin metre bordür, 76 bin metrekare tretuvar, 77 bin ton sıcak asfalt serimi, 114 kilometre kazı ve yeni yol açma çalışması yaptık. Taş ocağı üretim tesislerimizde 1 milyon 106 bin ton taş kırımı yapıldı, bu tarihi bir rekor. Aralık sonu itibariyle 1 milyon 150 bin tona ulaşmayı hedefliyoruz. Kendi üretim tesisimizde 11 bin metreküp hazır beton, 80 bin metrekare parke, 64 bin metre bordür üretimi yaptık." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Fen İşleri Müdürlüğü, Halil İbrahim Aşgın, Çorum Belediyesi, Yerel Haberler, Belediye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çorum Belediyesi 11 Ayda 100 Kilometre Asfalt Yaptı - Son Dakika


09:48
Serbest bırakılan fenomen Ece Ronay, cephesinden açıklama: Telefon ve konutunda suç aletine rastlanmadı Serbest bırakılan fenomen Ece Ronay, cephesinden açıklama: Telefon ve konutunda suç aletine rastlanmadı
09:18
Tofaş işçileri, kendilerine yapılan zam teklifine tepki gösterdi Tofaş işçileri, kendilerine yapılan zam teklifine tepki gösterdi
08:58
Askere gitmek istemeyenlere 45 bin TL karşılığında çürük raporu veren 11 kişi gözaltına alındı Askere gitmek istemeyenlere 45 bin TL karşılığında çürük raporu veren 11 kişi gözaltına alındı
08:56
ATV'nin yeni dizisi Altın Kafes final yapacak ATV'nin yeni dizisi Altın Kafes final yapacak
08:31
63 ilde gerçekleşen Kafes-22 operasyonunda 302 şüpheli yakalandı 63 ilde gerçekleşen Kafes-22 operasyonunda 302 şüpheli yakalandı
03:25
Colorado Yüksek Mahkemesi, Trump'ın başkanlık yarışına katılamayacağına karar verdi Colorado Yüksek Mahkemesi, Trump'ın başkanlık yarışına katılamayacağına karar verdi
02:03
4 kişiyi öldürüp kaçan kişi eski damat çıktı! Çocuğunu göremeyince katliam yapmış 4 kişiyi öldürüp kaçan kişi eski damat çıktı! Çocuğunu göremeyince katliam yapmış
01:45
İsrailli yaralı askerler, hastaneyi ziyaret eden Netanyahu ile görüşmeyi reddetti İsrailli yaralı askerler, hastaneyi ziyaret eden Netanyahu ile görüşmeyi reddetti

Son Dakika
09:48 Serbest bırakılan fenomen Ece Ronay, cephesinden açıklama: Telefon ve konutunda suç aletine rastlanmadı
09:18 Tofaş işçileri, kendilerine yapılan zam teklifine tepki gösterdi
08:56 ATV'nin yeni dizisi Altın Kafes final yapacak
08:58 Askere gitmek istemeyenlere 45 bin TL karşılığında çürük raporu veren 11 kişi gözaltına alındı
08:31 63 ilde gerçekleşen Kafes-22 operasyonunda 302 şüpheli yakalandı
03:25 Colorado Yüksek Mahkemesi, Trump'ın başkanlık yarışına katılamayacağına karar verdi
02:03 4 kişiyi öldürüp kaçan kişi eski damat çıktı! Çocuğunu göremeyince katliam yapmış
01:45 İsrailli yaralı askerler, hastaneyi ziyaret eden Netanyahu ile görüşmeyi reddetti
00:44 Yerel seçimlerde 32 il için oy verme saatleri yeniden belirlendi
00:33 Afyonkarahisar'da 4 kişi silahla vurularak öldürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2023 10:29:54. #1.12#
SON DAKİKA: Çorum Belediyesi 11 Ayda 100 Kilometre Asfalt Yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement