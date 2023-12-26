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Çorum Belediyesi ve Hitit Üniversitesi İşbirliğiyle İsrail'in Gazze'ye Yönelik Saldırıları Anlatan Sergi Açıldı - Son Dakika
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Çorum Belediyesi ve Hitit Üniversitesi İşbirliğiyle İsrail'in Gazze'ye Yönelik Saldırıları Anlatan Sergi Açıldı

Hitit Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Resim Bölümü öğrencileri tarafından İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının resmedildiği 'Sessiz Çığlık' adlı sergi, Çorum Belediyesi Sanat Galerisi ve Müzesi'nde açıldı. Sergide, Filistin'deki zulme karşı duruşun ifadesi olarak hazırlanan karma resim ve özgün baskı çalışmaları yer alıyor.

Çorum Belediyesi ve Hitit Üniversitesi İşbirliğiyle İsrail\'in Gazze\'ye Yönelik Saldırıları Anlatan Sergi Açıldı
26.12.2023 - 17:11,  Güncelleme: 17:16
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Çorum Belediyesi ve Hitit Üniversitesi işbirliğiyle İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını anlatan resim sergisi açıldı.

Hitit Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Resim Bölümü öğrencilerince İsrail saldırıları nedeniyle Gazze'de yaşanan dramın resmedildiği çalışmalar, "Sessiz çığlık" adlı sergiyle vatandaşların beğenisine sunuldu.

Karma resim ve özgün baskı tekniğiyle hazırlanan çalışmaların yer aldığı sergi için açılış töreni düzenlendi.

Çorum Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, Belediye Sanat Galerisi ve Müzesi'ndeki serginin açılış töreninde, Filistin'de yaşan insanlık dramının bir an önce sona ermesi temennisinde bulundu.

Filistin'de 20 binin üzerinde insanın katledildiğini belirten Yağbat "Filistin ve Gazze'deki zulme karşı her kesimden karşı duruşlar olduğu gibi sanatın dilinde de başkaldırışının çizgileri var. İnsanlar kendi anlayışı ve inancına göre bu zulme karşı çıkıyor. Bugün de Hitit Üniversitesi Resim Bölümü öğrencilerimiz net ve kuvvetli şekilde zulme karşı duruşlarının ifadesini sergiliyorlar. Sessiz Çığlık ismi verilen sergide zulme karşı duruş kuvvetli bir çığlık olarak yansıtılıyor." dedi.

Açılışın ardından Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Resim Bölümü Başkanı Doç. Dr. Muteber Burunsuz ile sergiyi gezen Yağbat, Mescid-i Aksa resminin yer aldığı tabloyu, "Tarihe not. Filistin mutlaka özgür olacak" notunu düşerek imzaladı.

Kaynak: AA
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