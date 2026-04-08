Çorum'da 4 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Türkiye genelinde deprem hareketliliği anbean takip edilirken, 20 Şubat 2026 tarihinde meydana gelen son sarsıntılara ilişkin veriler güncellenmeye devam ediyor. Vatandaşlar yaşadıkları bölgede hissettikleri sarsıntıların ardından 'Deprem mi oldu?', 'Nerede oldu?' ve 'Kaç büyüklüğündeydi?' sorularına yanıt arıyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, Çorum'un Bayat ilçesi merkezli 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 10.20'de gerçekleşen sarsıntının yerin 11.01 kilometre derinliğinde oluştuğu bildirildi.

Depremle ilgili anlık bilgiler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin resmi internet siteleri üzerinden paylaşılmaya devam ederken, depremlerin yeri, saati, büyüklüğü ve derinliğine ilişkin detaylara bu platformlardan ulaşılabiliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin listelerinde, Bayat depreminin yanı sıra Tokat, İzmir, Kahramanmaraş, Malatya, Balıkesir, Hatay, Adana, Manisa, Muğla, Ankara, Elazığ, Erzurum, Kütahya, Bursa, Yalova ve diğer birçok ilde çeşitli büyüklüklerde depremler kaydedildiği görülüyor.