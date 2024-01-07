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Çorum'da Kaçan Sürücü Emniyet Müdürlüğü Önünde Yakalandı - Son Dakika
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Çorum'da Kaçan Sürücü Emniyet Müdürlüğü Önünde Yakalandı

Çorum'da polis ekiplerinin 'Dur' ihtarına uymayarak kaçan sürücü, emniyet müdürlüğü binasının önünden geçerken yakalandı. Alkollü olduğu belirlenen sürücüye 53 bin 400 TL idari para cezası kesildi, aracı trafikten menedildi.

Çorum\'da Kaçan Sürücü Emniyet Müdürlüğü Önünde Yakalandı
07.01.2024 - 12:20,  Güncelleme: 12:24
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ÇORUM'da polis ekiplerinin 'Dur' ihtarına uymayarak kaçan sürücü otomobiliyle emniyet müdürlüğü binasının önünden geçerken yakalandı. Alkollü olduğu belirlenen sürücüye 53 bin 400 TL idari para cezası kesildi, aracı trafikten menedildi

Çorum'da polis ekipleri şüpheli gördükleri A.R.Ö, (20) idaresindeki 19 UF 861 plakalı otomobili takip etmeye başladı. Sürücü 'Dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Bir süre gözden kaybolan sürücü, emniyet müdürlüğü binası önünden de geçerken, Fatih Caddesi'nde önü kesilerek durduruldu. Sürücü A.R.Ö., gözaltına alınırken, yapılan kontrolde alkollü araç kullandığı tespit edildi. Sürücüye 53 bin 400 TL idari para cezası kesilirken, araç ise trafikten menedildi.

Kaynak: DHA
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Çorum, Güvenlik, Ceza, Trafik, Güncel, Son Dakika

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