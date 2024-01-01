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Çorum'da Alkollü Sürücüye Yüksek Cezai İşlem - Son Dakika
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Çorum'da Alkollü Sürücüye Yüksek Cezai İşlem

Çorum'da yapılan uygulama sırasında 'dur' ihtarına uymayan ve takip sonucu yakalanan otomobilin sürücüsü, 2.20 promil alkollü çıktı. Sürücüye 32 bin 351 TL idari para cezası uygulandı.

Çorum\'da Alkollü Sürücüye Yüksek Cezai İşlem
01.01.2024 - 00:11,
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ÇORUM'da 'dur' ihtarından kaçtıktan sonra takip sonucu yakalanan otomobilin sürücüsü H.Ş., 2.20 promil  alkollü çıktı. Sürücüye 32 bin 351 TL idari para cezası uygulandı.

Çorum İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yeni yıl dolayısıyla kentin birçok noktasında uygulama gerçekleştirdi. Yapılan uygulamalar kapsamında, yılın ilk dakikalarında bir otomobil, durdurulmak istendi. 'Dur' ihtarından kaçarak bölgeden uzaklaşan sürücü H.Ş., takip sonucu Karşıyaka 16'ıncı sokakta ekiplerce durduruldu. Polis ekiplerince yapılan kontrolde sürücü H.Ş.'nin, 2.20 promil alkollü olduğu saptandı. Bunun üzerine sürücüye 32 bin 351 TL idari para cezası uygulandı. Yeni yılın ilk dakikalarında ceza uygulanan sürücüye polis alkollü araç kullanmanın tehlikelerini anlattı. Sürücü H.Ş., Bahçelievler Polis Merkez Amirliğine götürüldü.

Kaynak: DHA
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Çorum, Güvenlik, Ceza, Trafik, Güncel, Son Dakika

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