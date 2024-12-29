Çorum'da Bez Bebeğin İçinde Metamfetamin Ele Geçirildi - Son Dakika
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Çorum'da Bez Bebeğin İçinde Metamfetamin Ele Geçirildi

Çorum\'da Bez Bebeğin İçinde Metamfetamin Ele Geçirildi

İskilip ilçesinde polis ekipleri, bir otomobilde yaptıkları aramada bez bebeğe gizlenmiş 14 gram metamfetamin maddesi buldu. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

29.12.2024 20:04  Güncelleme: 20:05
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ÇORUM'un İskilip ilçesinde polis ekiplerinin otomobilde yaptığı aramada bez bebeğe gizlenmiş metamfetamin maddesi ele geçirdi, 3 kişi gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler il dışından ilçeye bir paket içerisinde bez metamfetamin maddesi getirileceği yönünde alınan bilgi doğrultusunda harekete geçildi. Şüphelilerin bulunduğu otomobilde yapılan aramada hediye paketi dikkati çekti. Paket açıldığında ise içerisinden 'Doğum günün kutlu olsun kuzen, mutlu yıllar' yazan bir bez bebek bulundu. Bez bebeğin içini açan polis, 14 gram metamfetamin maddesi ele geçirdi. 3 şüpheli gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

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