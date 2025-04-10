Çorum'da Derslik Başına Düşen Öğrenci Sayısı 17 - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çorum'da Derslik Başına Düşen Öğrenci Sayısı 17

Milli Eğitim Bakanı Tekin, Çorum'daki eğitim koşullarını değerlendirerek öğrenci sayısını açıkladı.

10.04.2025 19:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Haber: Erkan KARACA

(ÇORUM) - Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, " Çorum'daki eğitim-öğretim ortamlarının değerlendirmesini yaptık. Derslik başına düşen öğrenci sayısı 17, bu çok iyi bir rakam, Türkiye ortalaması açısından Türkiye ortalamasıyla kıyaslandığında oldukça iyi bir nokta" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bir dizi ziyaret için Çorum'a geldi. Tekin, Çorum Valiliği'ne yaptığı ziyaretin ardından basın açıklaması gerçekleştirdi.

Tekin, şunları söyledi:

"Çorum'daki eğitim-öğretim ortamlarının değerlendirmesini yaptık. Toplantıyla ilgili bilgi vermeden önce şunu söylememiz gerekiyor; Türkiye'de eğitim-öğretimin fiziki altyapısı ile ilgili son 20 yılda yapılanlar taraflı tarafsız herkes tarafından takdir ediliyor. Sadece içeride değil, uluslararası raporlarda da bu anlamda övgü dolu ifadelere yer veriliyor. Bundan 20 yıl önce yani 2002-2003 eğitim-öğretim yılından önce Türkiye'deki derslik sayısı öğretmen sayısı ve derslik başına düşen öğrenci sayısı, öğretmen başına düşen öğrenci istatiklerine baktığımızda 20 yıl içerisinde bakanlığımızın yaptığı hizmetler, yaptığı atılımlar uluslararası raporların tamamında övgüyle bahsedilen raporlar haline dönüşmüş durumda bu anlamda emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz.

Bir seferberlik bilinciyle 20 yılda Türkiye'nin tamamında uluslararası göstergelerin üstünde bir rakama erişmemiz sağlandı. Şu an Türkiye genelinde derslik başına düşen öğrenci sayısı yirmili rakamlarda kademeler arası farklılık göstermekle beraber bu çok önemli bir rakam. Aynı şekilde öğretmen başına düşen öğrenci sayısı istatiklerine baktığımızda o da uluslararası göstergelerin üstünde, çok şükür o noktada çok iyi bir yerdeyiz. Hali hazırda çalışan öğretmenlerimizin yaklaşık yüzde sekseni son 20 yılda atanmış, bunlar güzel şeyler sadece bunlar değil aynı zamanda okullarımızın tamamı, internet ağı ve internet erişimine sahip durumda dersliklerimizin neredeyse tamamında etkileşimli tahta dediğimiz tahtalarımız var. Etkileşimli tahtalarla beraber EBA dediğimiz dünyanın en büyük eğitim içerik portalına çocuklarımız erişip nitelikli dünyanın birçok ülkesinde kullanılan eğitim-öğretim ortamlarına, eğitim öğretimde teknolojik araçların kullanımına sahip olmuş durumdalar.

"Çorum'da derslik başına düşen öğrenci sayısı on yedi"

Çorum'da da bu anlamda Türkiye ortalamaların üstünde bir ortam gördük. Şöyle baktığımızda temel eğitim düzeyinde derslik başına düşen öğrenci sayısı 17, bu çok iyi bir rakam, aynı şekilde ortaöğretimde de derslik başına düşen öğrenci sayısı 17'ye yakın, dolayısıyla bu Türkiye ortalaması açısından Türkiye ortalamasıyla kıyaslandığında oldukça iyi bir nokta. Aynı şekilde öğretmen başına düşen öğrenci sayısı itibariyle baktığımızda da ilkokul düzeyinde 16, ortaokul düzeyinde 11 ve ortaöğretim düzeyinde 10 bu da hem Türkiye ortalaması açısından hem de genel geçer uluslararası istatistikler açısından önemli bir rakam."

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: ANKA

Milli Eğitim Bakanı, Yerel Haberler, Yusuf Tekin, Politika, Türkiye, Eğitim, Güncel, Çorum, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çorum'da Derslik Başına Düşen Öğrenci Sayısı 17 - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP’nin Olağanüstü Kurultayı’nın iptal için yapılan başvuru reddedildi CHP'nin Olağanüstü Kurultayı'nın iptal için yapılan başvuru reddedildi
Birbirlerine girmişlerdi Saint-Maximin’den Mourinho itirafı Birbirlerine girmişlerdi! Saint-Maximin'den Mourinho itirafı
Dünyayı şaşırtmaya devam ediyor İşte Trump’ın gümrük vergileriyle ilgili aldığı kararlar Dünyayı şaşırtmaya devam ediyor! İşte Trump'ın gümrük vergileriyle ilgili aldığı kararlar
Özgür Özel bakanları hedef aldı: Bundan böyle ’sekreter’ olarak muamele edeceğiz Özgür Özel bakanları hedef aldı: Bundan böyle 'sekreter' olarak muamele edeceğiz
Ankara’da sağanak yağış nedeniyle istinat duvarı çöktü Ankara'da sağanak yağış nedeniyle istinat duvarı çöktü
19 yaşındaki çoban, dağlık alanda bıçakla öldürülmüş halde bulundu 19 yaşındaki çoban, dağlık alanda bıçakla öldürülmüş halde bulundu
Özgür Özel’den Çatalca Müftüsü’ne sert sözler: Bu namussuzu yuhalayın Özgür Özel'den Çatalca Müftüsü'ne sert sözler: Bu namussuzu yuhalayın
’Bayburt’taki Kız Öğrenci Yurdu’nda cinayet’ iddiası yalanlandı 'Bayburt'taki Kız Öğrenci Yurdu'nda cinayet' iddiası yalanlandı
Özgür Özel’den Süleyman Soylu’ya sert sözler: İBB’de 550 terörist var dediler, ispat edemediler Özgür Özel'den Süleyman Soylu'ya sert sözler: İBB'de 550 terörist var dediler, ispat edemediler
Bayraktar TB2 gerçekleştirdiği manevrayla dünya havacılık tarihine geçti Bayraktar TB2 gerçekleştirdiği manevrayla dünya havacılık tarihine geçti
Suudi Arabistan’dan dikkat çeken parti görüntüleri Yapıldığı yer de bir o kadar ilginç Suudi Arabistan'dan dikkat çeken parti görüntüleri! Yapıldığı yer de bir o kadar ilginç

19:18 ABD Başkanı Trump, Türkiye’ye geliyor ABD Başkanı Trump, Türkiye'ye geliyor
18:44 Özel’in çağrısı pek işe yaramamış Boykot günü rekor kırıldı Özel'in çağrısı pek işe yaramamış! Boykot günü rekor kırıldı
18:16 Trump, Çin’e vergiyi yüzde 145’e çıkardı Trump, Çin'e vergiyi yüzde 145'e çıkardı
17:22 Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşen DEM Parti’den yazılı açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşen DEM Parti'den yazılı açıklama
16:14 Çatalca Müftüsü’nden bir skandal açıklama daha: Geberdi kelimesi kanunen suç değil Çatalca Müftüsü'nden bir skandal açıklama daha: Geberdi kelimesi kanunen suç değil
07:56 Duruşma öncesi ortaya çıktı Katilden Minguzzi’nin annesini çıldırtan hamle Duruşma öncesi ortaya çıktı! Katilden Minguzzi'nin annesini çıldırtan hamle
07:42 Erdoğan’ın imzasıyla 13 üniversiteye yeni rektör atandı Erdoğan'ın imzasıyla 13 üniversiteye yeni rektör atandı
07:18 Çayırhan maden ocağında göçük 2’si ağır 13 işçi yaralı Çayırhan maden ocağında göçük! 2'si ağır 13 işçi yaralı
07:04 Gazeteciler Timur Soykan ve Murat Ağırel gözaltına alındı Gazeteciler Timur Soykan ve Murat Ağırel gözaltına alındı
04:16 Yiğit Bulut, Ekonomi Politika Kurulu üyeliğine atandı Yiğit Bulut, Ekonomi Politika Kurulu üyeliğine atandı
01:42 Dört ülkenin büyükelçisi değişti Dört ülkenin büyükelçisi değişti
01:34 Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulu üyeliklerine çok sayıda atama Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulu üyeliklerine çok sayıda atama
01:17 Göksel Aşan, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı’na atandı Göksel Aşan, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı'na atandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2025 20:05:04. #7.13#
SON DAKİKA: Çorum'da Derslik Başına Düşen Öğrenci Sayısı 17 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement