Çorum'da Derslik Başına Düşen Öğrenci Sayısı 17

Haber: Erkan KARACA

(ÇORUM) - Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, " Çorum'daki eğitim-öğretim ortamlarının değerlendirmesini yaptık. Derslik başına düşen öğrenci sayısı 17, bu çok iyi bir rakam, Türkiye ortalaması açısından Türkiye ortalamasıyla kıyaslandığında oldukça iyi bir nokta" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bir dizi ziyaret için Çorum'a geldi. Tekin, Çorum Valiliği'ne yaptığı ziyaretin ardından basın açıklaması gerçekleştirdi.

Tekin, şunları söyledi:

"Çorum'daki eğitim-öğretim ortamlarının değerlendirmesini yaptık. Toplantıyla ilgili bilgi vermeden önce şunu söylememiz gerekiyor; Türkiye'de eğitim-öğretimin fiziki altyapısı ile ilgili son 20 yılda yapılanlar taraflı tarafsız herkes tarafından takdir ediliyor. Sadece içeride değil, uluslararası raporlarda da bu anlamda övgü dolu ifadelere yer veriliyor. Bundan 20 yıl önce yani 2002-2003 eğitim-öğretim yılından önce Türkiye'deki derslik sayısı öğretmen sayısı ve derslik başına düşen öğrenci sayısı, öğretmen başına düşen öğrenci istatiklerine baktığımızda 20 yıl içerisinde bakanlığımızın yaptığı hizmetler, yaptığı atılımlar uluslararası raporların tamamında övgüyle bahsedilen raporlar haline dönüşmüş durumda bu anlamda emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz.

Bir seferberlik bilinciyle 20 yılda Türkiye'nin tamamında uluslararası göstergelerin üstünde bir rakama erişmemiz sağlandı. Şu an Türkiye genelinde derslik başına düşen öğrenci sayısı yirmili rakamlarda kademeler arası farklılık göstermekle beraber bu çok önemli bir rakam. Aynı şekilde öğretmen başına düşen öğrenci sayısı istatiklerine baktığımızda o da uluslararası göstergelerin üstünde, çok şükür o noktada çok iyi bir yerdeyiz. Hali hazırda çalışan öğretmenlerimizin yaklaşık yüzde sekseni son 20 yılda atanmış, bunlar güzel şeyler sadece bunlar değil aynı zamanda okullarımızın tamamı, internet ağı ve internet erişimine sahip durumda dersliklerimizin neredeyse tamamında etkileşimli tahta dediğimiz tahtalarımız var. Etkileşimli tahtalarla beraber EBA dediğimiz dünyanın en büyük eğitim içerik portalına çocuklarımız erişip nitelikli dünyanın birçok ülkesinde kullanılan eğitim-öğretim ortamlarına, eğitim öğretimde teknolojik araçların kullanımına sahip olmuş durumdalar.

"Çorum'da derslik başına düşen öğrenci sayısı on yedi"

Çorum'da da bu anlamda Türkiye ortalamaların üstünde bir ortam gördük. Şöyle baktığımızda temel eğitim düzeyinde derslik başına düşen öğrenci sayısı 17, bu çok iyi bir rakam, aynı şekilde ortaöğretimde de derslik başına düşen öğrenci sayısı 17'ye yakın, dolayısıyla bu Türkiye ortalaması açısından Türkiye ortalamasıyla kıyaslandığında oldukça iyi bir nokta. Aynı şekilde öğretmen başına düşen öğrenci sayısı itibariyle baktığımızda da ilkokul düzeyinde 16, ortaokul düzeyinde 11 ve ortaöğretim düzeyinde 10 bu da hem Türkiye ortalaması açısından hem de genel geçer uluslararası istatistikler açısından önemli bir rakam."