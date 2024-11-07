Çorum'da Doğal Gaz Patlaması: 1 Ölü, 33 Yaralı - Son Dakika
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Çorum'da Doğal Gaz Patlaması: 1 Ölü, 33 Yaralı

Çorum\'da Doğal Gaz Patlaması: 1 Ölü, 33 Yaralı

Çorum'da meydana gelen doğal gaz patlamasında 1 kişi öldü, 33 kişi yaralandı. Hasarlı binalarda incelemeler sürüyor.

07.11.2024 18:13
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ÇORUM'da 1 kişinin öldüğü, 33 kişinin yaralandığı doğal gaz kaynaklı patlamanın yaşandığı binanın karşısındaki büyük hasar gören Arıncı Apartmanı'nda oturanlar, değerli eşyalarını almak için polis ve itfaiye ekipleri eşliğinde evlerine girdi. Bu arada patlamanın yeni görüntüleri de ortaya çıktı.

Osmancık Caddesi'ndeki Hilal Apartmanı'nın 3'üncü katında 3 Kasım günü saat 15.00 sıralarında doğal gaz kaynaklı patlama meydana geldi. Patlamanın yaşandığı katta ikamet eden Osman Keyinci (65) hayatını kaybederken, 33 kişi de yaralandı. Patlamadan etkilenen 15 binada başlatılan hasar tespit çalışmaları ise sürüyor. Büyük hasar gören Hilal Apartmanı için yıkım kararı alındı.

Patlama gününden bu yana girişlere izin verilmeyen Hilal Apartmanı'nın karşısındaki 5 katlı, 10 daireli Arıncı Apartmanı'nda da hasar tespit çalışmaları sürüyor. Binada oturanların polis ve itfaiye ekiplerinin kontrolünde değerli eşyalarını almalarına izin verildi. Korkuyla evlerine girip eşyalarını alan vatandaşlar daha sonra kaldıkları misafirhaneye geri döndü.

Apartmanda oturanlardan Şahin Alkan, "Patlamada ailemden iki kişi yaralandı. Şu anda ne olduğunu biz de bilmiyoruz. Günler sonra evimize yeni gireceğizö dedi.

Diğer yandan ise patlamanın yeni güvenlik görüntüleri de ortaya çıktı. Bir iş yerinde patlamadan saniyeler sonra çekilen binada oturanların kaçışmaları yer aldı, yardım çığlıkları duyuluyor.

Haber-Kamera : Yusuf ÇINAR/ÇORUM,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Çorum'da Doğal Gaz Patlaması: 1 Ölü, 33 Yaralı - Son Dakika

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